Laurent Cantet et Marina Foïs: la parole des uns et des autres

De son côté, Marina Foïs n'aurait pu rêver plus belle expérience. Même si elle fait partie des admiratrices de Laurent Cantet depuis longtemps, l'actrice, aussi à son aise dans la comédie (RRRrrrr!!!) que dans le drame (Polisse), n'avait jamais osé se projeter dans le cinéma du réalisateur de Ressources humaines.

«Je suis cinéphile, mais il n'y a quand même pas beaucoup de metteurs en scène dont j'ai vu tous les films, confie-t-elle à La Presse. Laurent en fait partie. Son cinéma m'intéresse et me touche. J'aime aussi sa façon de dépouiller les acteurs de tout ce qui peut ressembler à du savoir-faire. Ses films ne sont ni didactiques ni autoritaires, et ils nous bousculent avec délicatesse, sans prêt-à-penser.»

L'actrice reconnaît la tension sociale qui a cours dans la société française et estime d'autant plus pertinente la production de films comme L'atelier, qui peuvent confronter le public à des questions qui méritent réflexion. Et du même coup ouvrir un dialogue.

«J'y crois profondément, dit-elle. On se dégénère quand on se colle seulement sur les nôtres. La nature ne nous envoie-t-elle pas le signal en programmant des problèmes génétiques quand des gens d'une même famille se reproduisent entre eux? Il faut être bien peu certain de ce qu'on est pour avoir si peur de tout ce qui est différent. Aussi, je comprends mal ce mépris pour la jeunesse, à qui l'on n'arrête pas de dire à quel point le monde est pourri. C'est d'une violence folle. Il y a comme un truc absurde là-dedans. La transmission se fait au mauvais endroit parce qu'on a trop peur. Les adultes manquent aussi d'humilité, parfois. Pourquoi veut-on à tout prix d'une jeunesse à notre image?»

L'atelier prendra l'affiche le 13 avril.

Les frais de voyage ont été payés par Unifrance.