Hubert Reeves: «Les étoiles peuvent attendre...»

Ça devait être une conversation tranquille, sans interférences. Mais ce jour-là, l'actualité prend le dessus. Le scientifique Stephen Hawking est mort la veille, et de nombreux médias français sollicitent Hubert Reeves pour une réaction ou un commentaire.

Entre deux coups de fil, l'astrophysicien le plus connu de la francophonie a tout de même le temps de parler de La Terre vue du coeur, un nouveau documentaire sur l'environnement signé Iolande Cadrin-Rossignol, dans lequel il est le personnage central.

On dit «parler», mais il faudrait plutôt dire répéter, tant Reeves, 85 ans, ne cesse de marteler la même chose depuis des années, à savoir que la Terre va mal et que si on continue à la saccager, l'espèce humaine disparaîtra. Il le disait il y a cinq ans; il le disait il y a dix ans. Il en a lui-même pris conscience de façon très sérieuse dans les années 80 et 90, après les premiers cris d'alarme du chercheur américain James E. Hansen.

La différence est que Reeves se dit aujourd'hui beaucoup moins pessimiste que par le passé. C'est là toute l'essence de son nouveau message.

«On n'est plus dans la même impression de morosité. On a vu croître le combat pour la restauration, des événements qui amènent à montrer que la situation n'est pas si désespérée qu'on pense», observe-t-il, assis entre les piles de papiers, les statuettes africaines et la dizaine de tableaux qui décorent son salon.

On lui fait valoir que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. Il en est conscient. Mais il a choisi de ne pas baisser les bras, devant la multiplication de signaux encourageants. Les citoyens s'organisent, de grandes entreprises révisent leur logique, les énergies renouvelables prennent de l'essor à grande vitesse, l'éducation fait son oeuvre, l'écologie est désormais solvable dans l'économie.

«L'avenir dépend de comment cette prise de conscience va se généraliser. L'idée, c'est de continuer même si on sait que ça ne marchera peut-être pas.»

Et de citer l'exemple de Churchill, dont il se dit un grand admirateur: «Au début des années 40, quand on pensait que le nazisme allait détruire la civilisation, Churchill est celui qui a dit: "Non, je ne laisserai jamais la civilisation être démolie." C'est la même chose qu'il faut se dire aujourd'hui. Je ne laisserai jamais l'humanité être détruite par ses propres méfaits. On ne sait pas si ça va marcher, mais on fait comme si. Ce n'est pas une attitude intellectuelle. C'est une attitude affective.»

Un carillon digne de la série X-Files retentit. C'est son téléphone. Il répond. Donne une autre entrevue. Toujours ce ton affable. Ce roulement de «r» à l'ancienne qui le rend immédiatement reconnaissable. Puis il raccroche et nous revient.

On lui demande si la Terre l'intéresse désormais plus que les étoiles, qui ont longtemps été au centre de ses recherches et de son oeuvre de vulgarisation scientifique. «Je m'intéresse toujours aux deux», dit-il. Mais dans le cas de l'écologie, il y a une «urgence», alors que les étoiles, elles, «peuvent attendre encore un peu».