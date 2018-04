John Krasinski et A Quiet Place: famille, je vous aime

L'actrice Emily Blunt et l'acteur et réalisateur John Krasinski lors de la première d'A Quiet Place au festival South by Southwest, le 9 mars

Tourner avec sa femme

A Quiet Place marque aussi sa première collaboration professionnelle avec Emily Blunt, la femme qui partage sa vie.

«Cela a toujours été une vraie préoccupation pour nous, souligne-t-il. Emily et moi avons souvent souri à l'idée de faire quelque chose ensemble sur le plan professionnel, mais nous étions toujours craintifs. On ne voulait pas que notre relation privée prenne le pas sur l'histoire qu'on raconte dans un film. Mais là, j'ai été absolument ravi qu'elle souhaite jouer ce rôle.

«Après la naissance de notre deuxième fille, Emily tournait déjà Mary Poppins et je ne voulais surtout pas me faire insistant à propos de mon film. La situation était quand même délicate: soit elle dit non et ça risque de générer des conversations un peu étranges au souper, soit elle dit oui simplement pour me faire plaisir, et je ne veux pas ça non plus.»

«Avant de lire le scénario, Emily m'a d'ailleurs recommandé de le proposer à d'autres actrices, mais, une fois qu'elle a lu ma version du scénario, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est le plus beau compliment auquel j'ai eu droit dans ma carrière.»

Krasinski portant les chapeaux de scénariste, de réalisateur et d'acteur, il est facile de présumer son obsession de tous les instants pendant la fabrication et le tournage du film, surtout avec un scénario aussi riche en frissons. De surcroît, il avait l'occasion d'en discuter constamment avec sa vedette féminine. Or, il n'en fut rien.

«J'ai la chance d'être marié à l'une des plus grandes actrices de notre époque, fait-il remarquer. Emily peut tout fermer aussi vite qu'elle peut tout ouvrir. Elle peut décrocher d'une scène difficile, très riche en émotions, deux secondes après l'avoir jouée. Il n'était donc pas question de ramener du travail à la maison. On avait un plaisir fou à se rendre ensemble au boulot et à en revenir. Jamais je n'ai eu une aussi belle collaboration avec quelqu'un. Je mesure bien ma chance, car travailler avec son conjoint ne veut pas automatiquement dire que tout va bien se passer. Des choses peuvent se révéler qu'on ne souhaite pas nécessairement. Heureusement, ce ne fut pas le cas.»

La suite...

John Krasinski compte bien mener parallèlement une carrière de cinéaste à celle d'acteur.

«Je cherche d'autres projets de réalisation, c'est certain, affirme-t-il. Mais je me rends compte à quel point il sera difficile d'en trouver un qui me sera aussi personnel et significatif qu'A Quiet Place. Ce qui m'importe avant tout est de croire en l'histoire qu'on me propose et de m'y investir totalement. Là, bien franchement, je n'aurais pas pu demander mieux!»

A Quiet Place (Un coin tranquille en version française) prend l'affiche le 6 avril.