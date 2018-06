Patrick Schwarzenegger: se faire un prénom

Il est né l'année où son père, alors déjà superstar internationale depuis plus de 10 ans, a tourné Last Action Hero, un film qui, à l'époque, a été l'un des rares bides auxquels le nom Schwarzenegger a été associé. Mais n'y voyez aucun signe particulier. Patrick Schwarzenegger a été nourri de cinéma depuis son tout jeune âge. Et l'envie de suivre les traces d'Arnold n'a jamais fait de doute dans son esprit.

«Quand j'étais enfant, rien ne me faisait plus plaisir que de le suivre sur les plateaux, racontait-il la semaine dernière au cours d'une rencontre de presse tenue à Los Angeles, sa ville natale. Il venait me chercher à l'école et nous allions ensemble en voiture jusqu'au plateau de tournage. Je voulais toujours y passer mes journées entières, et même, dormir là! J'adorais voir mon père se transformer dans la salle de maquillage, le voir passer progressivement de papa à Mr. Freeze, à Terminator, ou n'importe quel autre personnage. Je pouvais constater que quelque chose qui existait seulement dans un monde de fantaisie pouvait se concrétiser sous mes yeux et devenir réalité.»

La «vraie vie»

Dans cette famille, où Patrick est le troisième de quatre enfants, la «vraie vie» intervient aussi, surtout quand la filiation maternelle descend directement de la plus prestigieuse dynastie américaine, celle des Kennedy. Maria Shriver, tout autant que son mari Arnold, tenait à ce que ses enfants s'éduquent et s'intéressent à toutes les sphères de l'activité humaine.

«Papa tournait souvent à Universal Studios. Pendant les pauses, on allait au parc d'attraction tous les jours et nous avons fait tous les manèges. Cet accès privilégié m'a donné l'envie d'être un acteur à mon tour. J'ai commencé à suivre des cours de théâtre dès l'école mais mes parents tenaient à ce que j'étudie aussi autre chose, même s'ils savaient bien que ma vocation était déjà pas mal toute tracée. Je suis d'ailleurs heureux de l'avoir fait. Mon père n'est pas seulement acteur mais il est aussi un homme d'affaires, un homme politique, bref, il tenait à ce que je vois aussi l'envers du décor. J'avais seulement dix ans quand il été élu Gouverneur de l'État et que nous nous sommes installés à Sacramento. C'était évidemment très différent pour moi, mais j'ai quand même apprécié ces années là»