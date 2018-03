Léonor Serraille: se faire une place

Même si cela devrait s'inscrire dans la parfaite normalité des choses, on ne peut faire autrement que de remarquer à quel point tous les postes clés de votre film sont occupés par des femmes. Le milieu du cinéma français serait-il plus ouvert qu'ailleurs?

Cela n'est pas un choix délibéré de ma part, mais il s'adonne que j'ai déjà travaillé avec ces femmes sur Body, un moyen métrage que j'ai réalisé à la fin de mes études à la FEMIS. Elles sont aussi des amies. Leurs suggestions ont enrichi la construction du personnage. Oui, il y a maintenant plusieurs femmes qui travaillent dans le milieu du cinéma en France, mais elles doivent toujours se battre plus que les hommes, car ce sont encore les hommes qui décident du financement des films. Cela dit, on ne traîne pas cette condition comme un boulet du tout. Plus nous serons nombreuses dans ce milieu, plus nous deviendrons visibles. Je crois que le vent est favorable en ce moment.

Voyez-vous un tournant dans la libération de la parole des femmes que l'affaire Weinstein a déclenchée partout dans le monde?

Nous ne voyons que la face émergée de l'iceberg, mais ce qui se passe présentement est très bien. Je reste cependant un peu sceptique quand même, car il faudra voir ce qui se passera après. Il faut encourager cette prise de parole, mais on doit maintenant espérer qu'elle dépasse le simple effet de mode.

Laetitia Dosch, qui interprète Paula, impose une nature singulière à l'écran. On a l'impression d'une évidence. Qui est-elle et comment l'avez-vous trouvée?

J'avais remarqué Laetitia dans La bataille de Solférino [Justine Triet] il y a quelques années et je l'avais mise quelque part dans un petit coin de ma tête. Quand est venu le moment de trouver l'actrice qui pourrait jouer Paula, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre Laetitia et le personnage.

Après l'avoir rencontrée, je me suis sentie autorisée à pousser plus loin l'humour et la fantaisie que recèlent certaines scènes. Elle a une pêche incroyable, et j'aimais aussi son côté insaisissable. On ne sait pas vraiment quel genre de femme elle est et cela convient parfaitement au personnage. Laetitia fait aussi de la danse, du théâtre, et elle écrit ses propres spectacles. Elle exerce son métier de façon très libre et elle refuse les étiquettes. Pour ce genre de portrait, on ne peut franchement pas rêver mieux!

Jeune femme a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, dans la section Un certain regard, et a obtenu le prix de la Caméra d'or. Était-il possible pour vous d'imaginer un tel parcours?

Pas du tout! Le plus important, c'était de pouvoir faire le film et aller au bout de l'histoire. Il n'y avait rien là d'évident, car nous avons travaillé dans des conditions modestes. On espérait bien sûr une diffusion quelque part, peut-être même à l'ACID à Cannes [la plus marginale des sections cannoises est consacrée aux productions indépendantes], mais pas plus! On ne s'attendait certainement pas à ce qu'il soit mis dans la lumière comme ça. Être sélectionnée là-bas, c'était déjà génial. Et le prix, ce fut tout un choc!

Jeune femme est à l'affiche.