Todd Haynes: le beau défi du cinéma

En portant à l'écran le conte qu'a écrit Brian Selznick, évidemment tourné vers l'enfance, le réalisateur de Far from Heaven et Carol, qui compte aussi I'm Not There parmi ses plus belles réussites, s'est offert un beau défi de cinéaste: raconter une histoire dans laquelle s'entremêlent deux époques, en évoquant les styles cinématographiques liés aux années 20, et ceux liés aux années 70, dernier âge d'or du cinéma américain. Le cinéaste a répondu aux questions de La Presse au cours d'un entretien téléphonique.

Dans Wonderstruck, deux enfants sourds poursuivent à peu de choses près la même quête, à 50 ans de distance. Avez-vous eu le sentiment que le conte de Brian Selznick pouvait emprunter une forme cinématographique dès que vous l'avez lu?

À vrai dire, je n'ai pas lu le livre avant de recevoir le scénario qui en a été tiré. À la lecture du script, le langage cinématographique me semblait déjà apparent, grâce à cette structure double, qui n'a rien d'un stratagème gratuit. Les possibilités visuelles m'ont tout de suite sauté aux yeux, d'autant que le récit, qui comporte des ressorts dramatiques classiques, est campé à New York. À cause de son caractère unique, cette histoire peut aussi atteindre les enfants de façon inédite, et rejoindre un public plus familial. Je n'ai jamais eu cette option avec mes films précédents!

Le film relate la quête d'une petite fille sourde qui, en 1927, tente de retrouver une actrice qu'elle admire et qui la fascine. Cinquante ans plus tard, en 1977, un jeune garçon, sourd lui aussi, tente de retrouver un père qu'il n'a pas connu à partir d'un indice laissé par sa mère. Le récit exige ainsi l'harmonisation de styles cinématographiques très différents. Comment vous y êtes-vous pris?

Le défi, en fait, était de fixer des choix en termes de styles, car ces deux périodes sont aussi riches l'une que l'autre. On a tendance à oublier à quel point l'époque du cinéma muet - en noir et blanc, bien sûr - permettait une liberté artistique infinie, sans frontières, avec des films qui pouvaient bien voyager, peu importe le pays dans lequel ils étaient produits. Et puis, le cinéma américain des années 70, que la plupart d'entre nous connaissons et adorons, possédait une énergie très particulière, ne serait-ce que sur le plan musical. L'étape du montage a aussi constitué un défi, car il fallait trouver la meilleure façon de faire fonctionner le récit sur le plan dramatique. Mais quels beaux défis à relever, délicieux même!