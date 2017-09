Jake Gyllenhaal: comme un supplément d'âme

Le souci de l'authenticité

Écrit par l'acteur John Pollono à partir du récit autobiographique qu'a écrit Jeff Bauman avec Bret Witter, Stronger est réalisé par David Gordon Green (Manglehorn, Our Brand is Crisis) et met en vedette, outre Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, Tatiana Maslany dans le rôle de l'amoureuse et Miranda Richardson dans celui de la mère. Jeff Bauman, aussi présent à cette rencontre de presse, fut évidemment consulté, mais il a laissé les «pros» faire leur travail.

«Il y a des choses moins flatteuses pour moi, reconnaît-il. Mais tu ne peux pas les enlever parce qu'elles font aussi partie de ma réalité. J'ai fait partie de l'équipe, mais je ne connais strictement rien au cinéma. Jake m'a souvent téléphoné pour me poser des questions. Il m'a aussi beaucoup observé dans mes gestes quotidiens. Quand j'ai vu le film, j'ai constaté qu'il avait saisi les moindres détails, particulièrement quand je fais un faux mouvement qui me fait souffrir.»

Jeff Bauman ne cache pas avoir trouvé éprouvant le tout premier visionnement de Stronger, qui a eu lieu en privé, avec des membres de sa famille, sans Jake.

«Bien sûr, j'ai beaucoup pleuré. Tellement que j'ai tout de suite voulu rentrer chez moi, me coucher et dormir. Le lendemain, j'ai commencé à digérer un peu ce que j'avais vu la veille et j'ai pu apprécier à quel point Jake avait su rendre tout ça de façon crédible. Mais il s'agit là d'une expérience aussi émotive que surréaliste.»

Une expérience mémorable

De son côté, Jake Gyllenhaal appréhendait beaucoup la réaction de celui qu'il incarne à l'écran. Les deux hommes ont finalement vu le film ensemble la semaine dernière, à la faveur de la soirée de première organisée dans le cadre du TIFF.

«J'ai déjà vu ce film mille fois, sous mille formes différentes, fait remarquer l'acteur et producteur. Chaque fois, je suis un peu dans l'état d'esprit de la personne avec qui je le vois, selon la fonction que cette dernière occupe. Cela dit, je peux vous dire que ma principale inquiétude depuis deux ans était de regarder le film avec Jeff à mes côtés. Ce moment a occupé mon esprit chaque jour pendant la fabrication, parce que je sais pertinemment que peu importe ce que je fais, moi, à l'écran, rien ne pourra jamais approcher ce que Jeff a vécu en réalité. J'étais très nerveux, mais l'expérience fut formidable sur le plan humain. Aujourd'hui, je ne ressens plus que joie, émotion et gratitude.»

À l'affiche le 22 septembre en version originale anglaise.