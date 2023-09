On a le choix. Il y a plusieurs sentiers qui parcourent le parc, des plus faciles aux plus corsés.

L’un d’eux se rend à la chute Delaney. Pfft. Nous connaissons déjà. Le sentier des Falaises est très spectaculaire, mais il est un peu trop long pour le temps disponible. Nous choisissons plutôt le sentier du Phoenix et la Boucle de la Hauteur, une randonnée de 7,8 kilomètres qui promet aussi de bien belles vues.

Le parc n’offre plus de cartes en papier. On peut télécharger l’application Ondago ou imprimer une carte en papier à partir du site internet. Une carte en papier a un grand avantage : elle n’a pas de batterie qui peut se décharger au mauvais moment. Elle offre également une meilleure vue d’ensemble du secteur.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Boucle des Hauteurs permet d’admirer une bonne partie de la Vallée Bras-du-Nord.

Nous réalisons rapidement que les sentiers sont bien balisés. Un carrefour où convergent sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne semble d’abord un peu confus, mais après un petit examen des lieux, nous trouvons facilement « notre » sentier.

Un petit détour permet de passer à proximité de la Cascade de l’île de Pâques, ce qui me rappelle de bien bons souvenirs. En montant encore (on ne l’appelle pas la Boucle de la Hauteur pour rien), on arrive à une série de belvédères qui offrent une vue impressionnante sur la vallée. En fin de journée, la lumière est parfaite. Puis, nous amorçons notre descente en empruntant un petit col et en longeant un ruisseau qui dévale sur de larges dalles moussues.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE D’un belvédère de la Boucle de la Hauteur, on voit bien le Bras du Nord, une branche de la rivière Sainte-Anne.

Nous empruntons le sentier du Phoenix pour revenir au point de départ. Il se révèle fort intéressant : des équipes de jeunes en réinsertion sociale ont travaillé fort pour créer des escaliers de pierre et quelques trottoirs pour franchir des zones plus humides. Le sentier se glisse entre des rochers, puis passe au bas de grands blocs couverts de fougères. En cette fin d’après-midi, le silence est total. Si ce n’est de l’estomac qui commence à se faire entendre.