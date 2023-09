Depuis des générations, le Manoir Hovey est la retraite prisée d’une clientèle en quête de tranquillité. On y va – et on y revient – pour son environnement paisible, son art de vivre chaleureux, sa cuisine du terroir et la qualité du service. L’ajout d’un spa est la promesse d’une détente complète qu’il restait à parfaire, et là où des noms célèbres pourraient bien avoir trouvé refuge entre un bain de glace et un hammam…

C’est dans les contreforts des Appalaches que nous conduit une invitation à visiter les nouvelles installations du Spa Manoir Hovey. Cette matinée d’août est jolie ; le paysage, bucolique : un cadre qui met en valeur le je-ne-sais-quoi d’élégant et de douillet de l’hôtel, bercé par les notes mielleuses d’un jazz d’hier.

Depuis 1899, les odeurs de feu de bois se sont imprégnées dans les boiseries. La demeure, calquée sur celle de George Washington à Mount Vernon, a un parfum de tradition qui ajoute à sa prestance. Elle est un indéniable trait d’union avec la côte est américaine, un constat d’autant plus fort aujourd’hui, tandis que des habitués notoires – les Clinton – sont présents sur les lieux.

Cette annonce impose un virage inattendu à notre agenda du jour qui sera maintenant chapeauté d’un tout nouvel objectif : rencontrer (et questionner) l’ancienne secrétaire d’État et première dame des États-Unis.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Plus contemporain que le pavillon mère, le nouveau spa s’arrime néanmoins à son environnement traditionnel.

Mission Hillary

Nous enfilons notre peignoir, « parfait camouflage pour approcher le sujet de façon détendue », se félicite-t-on en préparant mentalement nos questions. Le grand bain à remous, avec vue panoramique sur le lac Massawippi aujourd’hui scintillant, est un poste idéal depuis lequel observer les environs et repérer la cible. L’endroit est peu achalandé, au contraire d’autres spas bondés où l’intimité est difficile à trouver : un net avantage.

Après une heure de saucettes chaud-froid-tiède-chaud, le sujet se fait désirer. On nous informe que le couple compose avec la présence d’une journaliste sur les lieux, mais qu’il est parti en escapade avec son entourage. Voilà qui est embêtant… Nous devrons redoubler de vigilance, se dit-on en grignotant frénétiquement la glace aux fruits qu’on nous offre dans le jacuzzi.

Quelques installations du Manoir Hovey PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’une des salles de repos face au lac Massawippi

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le duo bain à remous et bain glacé

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le grand sauna vitré

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Une autre salle de repos donnant accès au bain à remous

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La grande piscine et sa terrasse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Adjacent au hammam, un espace où l’on peut s’exfolier à grandes poignées de sel rose de Saskatchewan

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’accueil du Spa Manoir Hovey

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le salle d’attente et de repos de la zone de soins 1 /8















Rêveries dans le hammam

Reviendra-t-elle au Manoir par les sentiers ou le ponton ? Par bateau ou par voiturette de golf ? Autant de pistes à explorer après être passée par le hammam. Dans les vapeurs d’agrumes qui embaument nos rêveries, nous aurions pu y établir un premier contact. Elle aurait parlé de son attachement à ce coin du Québec, aurait vanté l’écrivaine et amie Louise Penny qu’elle retrouve lors de ses séjours dans les Cantons-de-l’Est…

Tout en s’exfoliant au sel rose de Saskatchewan, elle se serait lancée dans des réflexions bien senties sur les embûches pour briguer la présidence et la difficulté de faire éclater les plafonds de verre en politique. Entre deux confidences, nous nous serions étonnées de l’efficacité de ce soin et du velours de notre peau. Puis, devant le contexte de cet échange, cocasse, nous aurions pouffé d’un rire poli et juste assez contenu.

Nous garderons ces questions pour plus tard, réfléchit-on dans la zone de détente, tout en constatant qu’un circuit chaud-froid ouvre l’appétit.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Duo de veau à la carte du restaurant Le Hatley

Repas au grand air

À la terrasse extérieure du bistro Le Tap Room, aucun faciès connu, pas même un client qui ait un air de famille avec ceux dont le nom est chuchoté à la table d’à-côté. Heureusement, il y a la guédille aux fruits de mer pour se distraire…

Le Manoir Hovey est réputé pour ses plats raffinés et ancrés dans le terroir.

À l’époque où on s’extasiait devant des cuisses de grenouilles et autres classiques de la cuisine française, le chef exécutif Roland Ménard, en avance sur son temps, cherchait à rehausser la qualité de son offre avec des produits estriens. La nouvelle garde poursuit dans la même veine avec Alexandre Vachon (Maison Boulud), chef du restaurant Le Hatley.

« Ressentez-vous une pression à l’idée que des personnalités connues soient assises à votre table ? », demande-t-on à Roland Ménard, en mettant le couvert pour une discussion plus ciblée. « Pas vraiment. On traite tous nos invités avec la même attention. Après 42 ans de service, on ne s’étonne plus de voir des personnalités connues. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Diana Zgodic, gouvernante générale au Manoir Hovey depuis 18 ans, en compagnie de la directrice générale Mélissa Provencher et du chef exécutif Roland Ménard

La délicatesse du service et l’esprit de famille qui règnent au Manoir Hovey sont parmi les caractéristiques appréciées par la clientèle, souligne Diana Zgodic. La gouvernante générale ne cache pas sa fierté d’être employée de cet hôtel, inscrit parmi les Relais et Châteaux. « Nous déployons tout ce qu’on peut pour arriver à satisfaire notre clientèle. Ça passe par toutes sortes de petites attentions. »

Nous saisissons la perche : « Certains clients ont-ils des demandes particulières ou reçoivent-ils un traitement particulier, disons… les Clinton ? » La discrétion du personnel est un autre critère qui fait qu’on revient au Manoir Hovey…

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La piscine du Manoir Hovey

Une saucette

C’est autour de la piscine que nous allons digérer un copieux repas… et notre défaite jusque-là. Il faudra être doublement alerte, se dit-on en réactivant notre radar « enquête », orienté en mode « panoramique » sur les 30 acres de forêt de la propriété. Nos pensées tournent en boucle autour d’un mantra… euh, mandat : Hillary et sa vie de retraitée. En voyant poindre d’épais nuages noirs à l’horizon, la conversation aurait assurément dévié sur les changements climatiques.

Notre alarme nous extrait de ces pensées pour nous rappeler qu’un facial Éclat au miel Hovey, soin signature du Spa, nous attend. Entre un tonique à l’eau de lune et un masque aux plantes boréales, notre mission se fait de plus en plus floue. La peau plus lisse, le corps plus mou, nous terminerons ce circuit avec un sauna qui aura raison de nos dernières munitions.

Notre enthousiasme a fondu sous l’effet de la chaleur et des diffusions de lavande. L’objectif Hillary est un échec et semble maintenant naïf sous angle décontracté. On ne va pas se plaindre : on a passé la journée à se faire bichonner dans le cadre charmant du Spa Manoir Hovey… et en fascinante, bien que fictive, compagnie !