La Vallée Bras-du-Nord est une Mecque du vélo de montagne.

On y trouve deux sites, l’un près de Saint-Raymond-de-Portneuf, l’autre dans le coin de l’accueil Shannahan. Les sentiers vont du niveau débutant au niveau super-expert-qui-n’a-peur-de-rien. Je suis indéniablement dans la première catégorie et le préposé à la boutique de vélo de l’accueil Shannahan nous suggère le secteur Sucré, qui compte des sentiers débutants et intermédiaires.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le sentier de vélo de montagne qui se rend à la chute Delaney est accessible à tous.

Il nous recommande de suivre d’abord le sentier facile qui se rend à la chute Delaney, histoire de se familiariser avec les vélos de location, et de revenir sur nos pas pour faire des sentiers un brin plus corsés. Pfft. La chute Delaney, nous connaissons déjà. Nous n’irons pas jusque-là. Nous irons directement dans les sentiers intermédiaires. Ce sera une erreur.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Vallée Bras-du-Nord offre deux grands sites de vélo de montagne et des sentiers pour tous les niveaux d’habiletés.

Je comprends rapidement pourquoi on parle du secteur Sucré : il traverse une érablière, avec ses tubulures bleues suspendues en hauteur. Nous nous engageons dans le sentier Tartosuc, un parcours d’initiation pour les débutants. Il est parfait pour moi : le dénivelé est raisonnable, il me permet d’effectuer des virages faciles, de passer sur de petits ponts, de faire de petites montées et de petites descentes sans difficulté.

Nous passons alors aux pistes intermédiaires, Sucre d’orge, Tire d’érable et Beurre d’érable. Oh là là ! Je n’arrive pas à faire confiance à mon vélo, je fais encore moins confiance à mes habiletés. Les virages me remplissent d’angoisse, les descentes me font paniquer. Je ralentis au maximum, je mets pied à terre ici et là. Malgré tout, je réussis à faire une bonne plongée dans la végétation. Rien de cassé, mais une confiance encore plus entamée.

En roulant, je rumine. J’aurais dû faire Tartosuc à quelques reprises pour m’entraîner avant de passer à la tire et au sucre d’érable. Encore mieux, j’aurais dû suivre une formation. Je réalise que le vélo de montagne n’est pas intuitif et qu’il y a des techniques à apprendre.

Pendant ce temps, le photographe, lui, s’amuse comme un petit fou.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE On peut louer une monture à l’accueil Shannahan.

Camping

Si on veut profiter de toutes les activités de la Vallée Bras-du-Nord – il y a aussi la via ferrata, qu’un problème d’horaire m’aura fait manquer –, mieux vaut s’installer sur place. On peut loger à Saint-Raymond même, où se trouve le point de départ de plusieurs sentiers de vélo de montagne, à l’hôtel Roquemont. On peut se louer un chalet : il y en a plusieurs disponibles tout près de l’accueil Shannahan. On peut aussi vivre une expérience intéressante en yourte (à moins d’un kilomètre de marche de l’accueil Shannahan) ou en refuge (souvent en forêt ou en montagne).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le camping Shannahan est rustique, mais tranquille.

Nous choisissons plutôt le camping Shannahan, tout près de l’accueil, au pied de la montagne des Falaises. C’est rustique : il n’y a pas d’eau courante, mais c’est tranquille. Au petit matin, on peut apercevoir un timide lapin à queue blanche. Ou s’émerveiller au sujet de l’incroyable variété de sons que peut émettre un corbeau.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE En séjournant sur place, on peut faire connaissance avec les habitants du coin.

Une partie des frais de ce reportage ont été payés par la Vallée Bras-du-Nord, qui n’a exercé aucun droit de regard sur le contenu du reportage.