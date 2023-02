Au son d’une musique électronique appuyée, de jeunes femmes dévalent en ski et en planche à neige une pente abrupte dans un décor somptueux de montagnes.

La vidéo, diffusée sur le site internet de Red Bull, diffère toutefois des autres productions qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux. C’est le premier épisode de la série Touche du bois, consacrée au territoire québécois.

« C’est sur les plateformes de Red Bull, c’est accessible partout dans le monde, s’enthousiasme le réalisateur québécois Maxime Messier, qui a conçu les quatre épisodes. Ça permet de promouvoir du contenu francophone. C’est aussi une belle vitrine pour le Québec : ça montre qu’on a un territoire incroyable à offrir, un très beau terrain de jeu. »

Red Bull, producteur de boisson énergisante établi en Autriche, s’est fait connaître en commanditant notamment des écuries de sport automobile et des athlètes de sports extrêmes. Les plateformes de Red Bull servent justement à mettre en lumière les exploits de ces derniers.

La série Touche du bois présente une autre différence. « Red Bull voulait s’impliquer dans les communautés locales et sortir du côté performance, affirme M. Messier. L’idée, c’était d’aller découvrir des gens normaux, pas des athlètes Red Bull, des gens passionnés par leur communauté et par leur territoire. »

Red Bull TV a donné carte blanche à Maxime Messier, réalisateur spécialisé dans le sport et le sport extrême.

Ça fait quasiment huit ans que je gravite dans le monde de Red Bull. J’ai commencé en bas de l’échelle. Au début, ils me donnaient des caisses de Red Bull pour mon travail. C’était mon rêve de grandir dans cette entreprise-là. Maxime Messier, réalisateur

« De fil en aiguille, j’ai fait des projets, puis ils sont arrivés avec ce projet-là juste après la pandémie », ajoute-t-il.

Quatre sports dans quatre régions

Maxime Messier a proposé quatre sports distincts dans quatre régions différentes : du surf aux Îles-de-la-Madeleine ; de l’escalade de rocher au Cap Trinité, dans le fjord du Saguenay ; du vélo de montagne dans la région de Québec ; et, pour commencer, du ski alpinisme dans les monts Chic-Chocs, en Gaspésie.

PHOTO MAXIME MESSIER, FOURNIE PAR RED BULL L’aventure comprend une formation en techniques d'alpinisme.

Il a contacté les Chèvres de montagne, qui planifiaient justement une formation avancée en ski alpinisme avec l’entreprise de guides Ski Chic-Chocs. Les Chèvres de montagne est une organisation qui cherche à promouvoir les sports de plein air plus techniques et plus téméraires auprès des femmes.

« Pour nous, s’associer à Red Bull, ce n’était pas nécessairement une alliance naturelle, se rappelle la directrice des Chèvres de montagne, Pascale Vézina Rioux. Les Chèvres, ce n’est pas axé sur la performance alors que Red Bull, c’est axé sur la performance. »

Or, dans ce projet, le producteur de boisson énergisante voulait justement se donner un aspect plus communautaire, ce que Maxime Messier a fait valoir.

PHOTO MAXIME MESSIER, FOURNIE PAR RED BULL L’approche se fait en motoneige.

Gros défis

Les cinq participantes sont des skieuses et des planchistes d’expérience, mais ce ne sont quand même pas des professionnelles. On les voit apprendre de nouvelles habiletés, avec tous les défis que cela comporte. « Je pense que cet épisode est sans prétention et qu’il peut donner le goût aux gens de se pousser dans quelque chose, peu importe leur bagage ou leur niveau, déclare Mme Vézina Rioux. Il y a peut-être un sentiment d’appartenance un peu plus grand que si on voyait le plus grand athlète du monde dans une discipline. »

Le tournage lui-même n’a pas été de tout repos.

C’était un gros défi technique que d’essayer de garder les batteries au chaud, de les recharger. On dormait en camping d’hiver, donc ça vient avec son lot d’équipement pour réussir à survivre. Maxime Messier, réalisateur

PHOTO MAXIME MESSIER, FOURNIE PAR RED BULL Les participantes et leur guide dans les Chic-chocs

L’équipe de tournage se limitait à deux personnes : Maxime Messier lui-même et Guillaume Beaudoin, « un super documentariste et excellent pilote de drone ».

Ils ne se sont pas facilité la vie en utilisant de grosses caméras professionnelles plutôt que de petites caméras légères. « Les filles étaient assez impressionnées de nous voir traîner tout notre stock et surtout de garder le sourire à travers ça. »

Le deuxième épisode de Touche du bois, sur le surf aux Îles-de-la-Madeleine, devrait sortir cette semaine alors que les deux derniers épisodes suivront en avril et en mai.