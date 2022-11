Ça a été une belle saison de randonnée, de camping, de canot, de kayak, d’escalade, de vélo, et quoi encore. Après toutes ces aventures, l’équipement est un peu fatigué. Pour ne pas dire cabossé, déchiré, disloqué.

Ça tombe bien, les journées grises de novembre se prêtent bien aux réparations en tous genres. Si certaines nécessitent la touche d’un spécialiste, d’autres sont à la portée de tous. Il suffit de faire une petite recherche sur YouTube (ou TikTok) pour trouver une vidéo qui explique toutes les étapes pour résoudre le problème.

Encore faut-il trouver des sources fiables. Personne ne veut ruiner un manteau imper-respirant de 700 $ en tentant des réparations mal avisées.

Les pros d’abord

C’est donc une bonne idée de commencer par chercher du côté du manufacturier du produit à réparer. C’est ainsi qu’Arc’teryx propose plusieurs vidéos pour réparer ses vêtements, qu’il s’agisse de manteaux ou de pantalons. Comment appliquer une rustine de gore-tex avec un fer à repasser, comment réparer le curseur d’une fermeture éclair alors que vous êtes au fin fond de la forêt, ou encore comment déboulocher une veste polaire ? Les vidéos sont en anglais, mais elles sont aussi offertes avec des sous-titres français (si on fait une recherche avec des mots-clés en français).

Patagonia offre aussi une série de vidéos de réparation avec sous-titres. Certaines s’adressent sans contredit aux débutants : une d’elles explique ainsi comment recoudre un bouton, en montrant d’abord comment enfiler une aiguille. Il faut bien commencer quelque part !

Les vidéos de MSR sont un peu plus techniques, ce qui correspond aux types de produits qu’offre le manufacturier américain : des réchauds, des purificateurs d’eau, des tentes et des raquettes. L’entretien de certains réchauds, et notamment le WhisperLite, est une entreprise délicate. En fait, il suffit de visionner la longue vidéo pour avoir soudainement envie de se procurer un réchaud plus facile à entretenir et à réparer.

Si MSR offre des sous-titres en français, c’est directement dans la langue de Molière que Therm-a-Rest explique comment réparer ses matelas gonflables.

Quel que soit le type de produit à réparer, il faut souvent du ruban adhésif, de la colle, des rustines ou encore des pièces de rechange spécialisées. Les manufacturiers sont évidemment enchantés de vous vendre des trousses de réparation.

Les boutiques de plein air

De grandes chaînes de boutiques de plein air, comme MEC, produisent aussi des vidéos sur les types de réparations les plus fréquentes. Il ne faut pas craindre de regarder aussi ce qui se passe outre-frontière. REI, par exemple, une coopérative américaine, offre des vidéos sous-titrées en français sur l’imperméabilisation des tentes et la réparation des arceaux. Il est relativement facile de renforcer un arceau brisé ou de remplacer l’élastique qui se trouve à l’intérieur. Il y a cependant de petits trucs qui facilitent la vie : en numérotant les sections d’arceaux avant de retirer l’élastique, il sera plus facile par la suite de les remonter en ordre.

Les sous-titres français sont parfois un peu farfelus : dans une vidéo sur l’imperméabilisation des tentes, on nous conseille de commencer par « mouiller la mouche ». Il s’agit évidemment de mouiller le double-toit (fly, en anglais). Heureusement, les images éliminent toute possibilité d’ambiguïté. Et ces traductions imagées rendent la séance de réparation plus rigolote.

Pour un français plus conventionnel, on peut consulter les vidéos de Forclaz ou de l’Atelier Decathlon. Comment réparer une crevaison, retaper une valve sur une planche à pagaie gonflable, changer une sangle sur un sac à dos, remplacer la pointe d’un bâton de randonnée, etc.

Des boutiques spécialisées offrent des vidéos de réparations plus nichées, comme changer les bordures de poignet étanches en latex des combinaisons nautiques. Il est plus difficile de trouver l’équivalent en français, mais les images sont suffisamment claires pour comprendre les différentes étapes.

Au-delà de ces sources conventionnelles, il existe de nombreux mordus de plein air qui offrent leurs propres conseils de réparation. On peut penser à Randonner Malin, par exemple. Il faut alors se fier à son instinct pour évaluer la crédibilité de ceux-ci. Le nombre d’abonnés à leur chaîne donne déjà une petite idée, mais on peut aussi jeter un coup d’œil sur les autres vidéos qu’ils offrent pour voir s’ils s’y connaissent vraiment.