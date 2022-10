L’automne est la saison idéale pour aller prendre l’air. C’est l’occasion de faire des découvertes, de visiter des lieux naturels qu’on ne connaissait pas.

Marie Tison La Presse

Justement, un guide Ulysse de grand format, Les 150 plus beaux sites de plein air du Québec, peut donner des idées lorsque l’imagination vient à manquer.

On mentionne évidemment les grands parcs nationaux, qui sont des destinations incontournables. Mais on présente aussi un grand nombre de parcs régionaux, qui regorgent d’endroits de grande beauté et qui n’ont rien à envier aux parcs plus établis.

Dans chaque cas, on offre une description du lieu, quelques belles photos et des activités à ne pas manquer. On explique aussi quelle est la clientèle visée.

Dans cet album, on a décidé de regrouper les 150 endroits par saison : les 34 endroits de plein air à visiter en automne, par exemple, ou les 52 endroits à visiter en été. Mais la très grande majorité de ces endroits sont intéressants toute l’année.