Paul Laperrière installe un ancrage alors que Blade Oweetaluktuk et Samwillie Tullaugak nettoient des voies.

Les yeux de Daniel Samisack s’illuminent lorsqu’il parle d’escalade. Joint par Zoom à son village d’Inukjuak, au Nunavik, le jeune homme de 17 ans raconte que ces temps-ci, il bûche sur une voie particulièrement difficile. Avec les mains, il mime le mouvement dynamique qu’il devra réussir pour atteindre une prise minuscule.

Marie Tison La Presse

« Pour l’instant, je ne suis pas capable, mais c’est un projet sur lequel je travaille, affirme-t-il. C’est vraiment le fun. »

PHOTO AUDREY HACHEY, FOURNIE PAR INUKROCK Les quatre leaders d’Inukrock : Daniel Samisack, Blade Oweetaluktut, Sandy Williams et Samwillie Tullaugak

Daniel Samisack est un des jeunes leaders d’Inukrock, le club d’escalade d’Inukjuak, avec Blade Oweetaluktuk, Sandy Williams et Samwillie Tullaugak.

Ils ont accès à un modeste mur intérieur au centre communautaire d’Inukjuak, mais aussi, et surtout, à une belle paroi rocheuse qui se dresse sur la toundra à proximité de la baie d’Hudson.

L’instigatrice du programme, Audrey Hachey, n’est pas peu fière de voir ces jeunes participer de la sorte. « J’ai été une étincelle parce que l’escalade, ce n’était pas connu ici. Mais là, le feu, il brûle ! »

Audrey Hachey, une travailleuse sociale, s’est amenée à Inukjuak avec ses chaussons d’escalade en 2019.

« Je leur ai dit en blague que j’avais choisi Inukjuak parce qu’il y avait un mur d’escalade, mais ils savent que dans le fond, c’est un peu vrai. » Le mur était pratiquement abandonné, mais elle a commencé à y grimper et à inviter les jeunes à s’y mettre.

PHOTO JADY QUISSA, FOURNIE PAR INUKROCK Audrey Hachey a fourni l’étincelle du projet.

Il y avait toujours des enfants qui voulaient grimper. Les ados, c’était plus difficile à aller chercher. Il fallait qu’il y en ait un qui le fasse pour avoir un effet d’entraînement. Puis, j’ai commencé à avoir un noyau de mordus. Audrey Hachey, instigatrice du club Inukrock

En explorant les environs d’Inukjuak, Audrey Hachey a avisé une falaise particulièrement prometteuse pour l’escalade. En y regardant de près, elle a constaté qu’il y avait déjà des ancrages pour quatre voies : quelqu’un, dans le passé, avait vu le même potentiel.

Financement

Une organisation communautaire locale, Sirivik, a fait un don de 2000 $ pour l’achat de matériel. « Avec ça, j’étais capable d’amener des mini-groupes à la falaise. »

Mais il fallait plus d’argent pour développer l’endroit. « J’ai dit aux jeunes qu’il fallait que ça vienne d’eux. Trois d’entre eux sont venus avec moi pour voir le maire. Nous avons demandé 10 000 $. Quelques heures après, il y a eu une rencontre du conseil et ils ont accepté. »

Audrey Hachey a immédiatement contacté le vétéran Paul Laperrière, qui, depuis le début des années 1970, a ouvert environ 800 voies au Québec et à Cuba. Quelques jours plus tard, il se trouvait au sommet de la paroi d’Inukjuak pour installer des ancrages et initier les jeunes à l’ouverture de voie. C’est un travail exigeant, qui nécessite notamment un brossage rigoureux de la roche, mais payant : la falaise compte désormais 23 voies, de divers degrés de difficulté.

Paul Laperrière a profité de l’occasion pour former les jeunes leaders à l’assurage.

Le problème dans le Grand Nord, dans les villages, c’est que les jeunes n’ont rien à faire. Ça amène des problèmes de drogue, d’alcool. Paul Laperrière, vétéran de l’escalade

« Pour les jeunes, l’escalade, c’est stimulant, c’est un défi. Et puis, ils pourront aller voir s’il y a d’autres parois ailleurs. Il y a de l’exploration à faire », ajoute-t-il.

Le club Inukrock a organisé une première grande journée d’initiation à l’escalade à l’intention de la communauté le 10 septembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la prévention du suicide. Une trentaine de personnes se sont présentées, un beau succès pour le club.

PHOTO SAMWILLIE TULLAUGAK, FOURNIE PAR INUROCK Daniel Samisack aime vraiment l’escalade.

PHOTO JAMES SAMISACK, FOURNIE PAR INUKROCK Samwillie Tullaugak a suivi une formation pour faire des ancrages. 1 /2



Autres projets

Inukrock a encore des projets, comme une remise à neuf du mur intérieur, qui en a grandement besoin. Le club espère recevoir des dons pour l’aider à réaliser ses rêves.

À la fin de l’été, Audrey Hachey est partie pendant plusieurs semaines. Puis, les leaders les plus vieux, Blade Oweetaluktuk et Sandy William, sont allés dans le Sud pour étudier au collège John Abbott. Daniel Samisack et Samwillie Tullaugak ont alors pris les choses en main. Au grand bonheur d’Audrey. « Ils ont pris de l’autonomie. Si tu veux créer des leaders, tu ne peux pas être là tout le temps. Ils sont beaux, je les aime ! »