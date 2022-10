L’automne est la saison idéale pour aller prendre l’air. C’est l’occasion de faire des découvertes, de visiter des lieux naturels qu’on ne connaissait pas. Justement, un guide Ulysse de grand format, Les 150 plus beaux sites de plein air du Québec, peut donner des idées lorsque l’imagination vient à manquer.

Marie Tison La Presse

On mentionne évidemment les grands parcs nationaux, qui sont des destinations incontournables. Mais on présente aussi un grand nombre de parcs régionaux, qui regorgent d’endroits de grande beauté et qui n’ont rien à envier aux parcs plus établis. C’est le cas notamment du parc régional Montagne du Diable ou du parc régional des Appalaches. On parle aussi de grands parcs urbains, comme le parc du Mont-Royal, le parc Michel-Chartrand (Longueuil) ou le Centre de la nature à Laval. On fait également une place aux entreprises privées, comme Abraska Laflèche, en Outaouais, le Domaine enchanteur en Mauricie ou Ski Montagne Coupée dans Lanaudière.

Dans chaque cas, on offre une description du lieu, quelques belles photos et des activités à ne pas manquer. On explique aussi quelle est la clientèle visée. Ainsi, le parc régional du Mont-Ham est une belle destination pour les familles qui souhaitent grimper un très beau sommet, alors que la Pourvoirie du Lac Blanc plaira plus particulièrement aux pêcheurs. Plein-Air Sainte-Adèle, de son côté, s’adresse surtout aux adeptes du vélo de montagne et aux randonneurs.

Dans cet album, on a décidé de regrouper les 150 endroits par saison : les 34 endroits de plein air à visiter en automne, par exemple, ou les 52 endroits à visiter en été. Mais la très grande majorité de ces endroits sont intéressants toute l’année, il ne faut donc pas se gêner pour feuilleter la section Hiver ou Printemps lorsqu’on cherche à faire une randonnée à la mi-octobre.