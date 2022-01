Plein air

Le timide retour de l’asclépiade

On attendait beaucoup de l’asclépiade, une fibre superbement isolante, légère et hydrophobe. On a bien vu la société québécoise Quartz Co. offrir des manteaux de ville haut de gamme. Et puis, plus rien. Les entreprises impliquées dans la production de cet isolant ont abandonné la partie ou ont carrément fait faillite, et l’asclépiade a disparu des écrans radars.