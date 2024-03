L’actuel champion NABF des mi-lourds, le Russe Imam Khataev, affrontera le Letton Ricards Bolotniks en sous-carte du gala mettant en vedette le combat de championnat du monde IBF et IBO des poids légers entre Vasyl Lomachenko et George Kambosos fils le 12 mai au RAC Arena de Perth, en Australie, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué lundi matin.

La Presse Canadienne

Khataev (6-0, 6 K.-O.), qui a remporté le titre vacant NABF des 175 lb à son dernier combat contre Michael Ludwiczak au Centre Vidéotron le 13 janvier dernier, sera confronté à un boxeur d’expérience en Bolotniks (20-7-1, 8 K.-O.), qui cumule 28 combats pour un total de 159 rounds de boxe.

« Je suis heureux qu’Imam puisse boxer sur une carte d’envergure mondiale comme celle-ci, et spécialement contre un adversaire coriace qui va vouloir se battre », a mentionné le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

Bolotniks, un ancien champion européen de la WBO, a déjà croisé le fer avec de gros noms de la division tel qu’Oleksandr Gvozdyk, au Mexique, en mai 2023. Bolotniks étant classé au 22e rang mondial par la WBC, ce duel sera donc une opportunité pour Khataev de devancer son rival et ainsi poursuivre sa fulgurante ascension des classements, étant actuellement au 33e rang WBC des 175 lb.

« J’ai rencontré (le boxeur australien) Géorgie Kambosos par hasard en Australie et maintenant nous nous entraînons ensemble et nous soutenons mutuellement. Je suis heureux de pouvoir participer à un évènement de boxe aussi important que celui-ci. Je me prépare pour un gros combat et je travaille dur pour montrer une très belle boxe et être spectaculaire le 12 mai », a déclaré Khataev.

Le gala sera diffusé notamment aux États-Unis via le réseau ESPN+, ainsi que sur les ondes de Sky Sports au Royaume-Uni.