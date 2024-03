(Montréal) Il n’y a pas que les cultivateurs embauchant des travailleurs saisonniers qui ont été surpris par l’annonce du gouvernement fédéral de maintenant exiger des travailleurs mexicains qu’ils obtiennent un visa de travail avant d’entrer au pays : les promoteurs de boxe montréalais ont aussi dû s’adapter.

La Presse Canadienne

Ainsi, Groupe Yvon Michel a dû remodeler presque toute sa carte de six combats prévue le 14 mars prochain. Jeudi, c’était Eye of the Tiger qui avait dû trouver à la dernière minute deux nouveaux adversaires pour ses protégés, en plus de devoir retirer le combat de Thomas Chabot de son gala.

C’est toujours l’aspirant mondial et champion IBF intercontinental des super-légers Mathieu Germain (23-2-1, 9 K.-O.) qui assurera la finale de la soirée au Cabaret du Casino de Montréal. Son adversaire sera toutefois le gaucher de 28 ans de la Slovaquie Zolt Osadan (26-1-1, 17 K.-O.).

Neuvième aspirant à l’IBF, Germain est sur une séquence de cinq victoires, amorcée en mai 2021.

Derek Pomerleau (6-0, 4 K.-O.) va rencontrer le Tchèque de 29 ans Milan Ganoska (5-2-3, 3 K.-O.), chez les moyens dans un combat de six rounds.

Le poids moyen Kevin Menoche (7-1, 5 K.-O.) va tenter de relancer sa carrière alors qu’il va combattre le Tchèque Kristian Dzurnak (4-5-2, 2 K.-O.), tandis que Theo Owusu (2-0, 1 K.-O.) va livrer un premier combat à Montréal après avoir effectué ses deux premiers en Ontario. Le super-léger va combattre le Tchèque Marek Poncik (1-0-1, 1 K.-O.).

En lever de rideau, le mi-lourds montréalais Reid Twohey effectuera ses débuts professionnels chez les lourds-légers contre le Guyanais Stefan Gouveia, qui en sera également à ses débuts.

L’olympienne Caroline Veyre (6-0), no 5 à l’IBF et no 9 au WBC, est la seule qui conserve la même adversaire, l’Argentine Augustina Belen Rojas (8-6), dans un combat de 10 rounds chez les plumes.