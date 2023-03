De gauche à droite : Gonchigsuren Batkhuyag, Illia Sulamanidze, Shady El Nahas et Rafael Buzacarini sur le podium

À son dernier passage au Grand Chelem de Tbilissi, en 2021, Shady El Nahas avait décroché la première médaille d’or de sa carrière à ce niveau. Dimanche, il a renoué avec le podium en mettant la main sur une médaille de bronze chez les moins de 100 kg dans la capitale géorgienne.

Sportcom

Le Canadien connaissait bien son adversaire du dernier combat, le Kazakh Nurlykhan Sharkhan. Il s’était récemment entraîné avec lui et avait constaté son style défensif. El Nahas en a tenu compte dans sa stratégie et en a tiré avantage.

« Il a eu des pénalités parce qu’il ne voulait pas s’engager avec moi, ça faisait partie du plan de match », a reconnu El Nahas.

Après un peu plus de deux minutes, l’officiel a effectivement pénalisé Sharkhan pour une troisième fois et a mis fin au combat, menant l’Ontarien vers la troisième marche du podium.

« Si j’avais eu la chance de le projeter, je l’aurais fait, mais je me doutais que ça allait être difficile vu sa défensive », a ajouté celui qui cumule désormais neuf médailles en Grand Chelem.

Plus tôt dimanche, il est sorti victorieux de ses deux duels initiaux, lorsqu’il a vaincu par ippon le Croate Zlatko Kumric et le Français Alexandre Iddir afin de passer en demi-finale.

El Nahas avait alors rendez-vous avec Gonchigsuren Batkhuyag, de la Mongolie. Ce dernier a inscrit deux waza-ari tôt dans l’affrontement et est passé en finale.

« Mes deux premiers combats se sont déroulés parfaitement, mais en demi-finale, ç’a été très décevant. Le gars voulait juste attendre pour me contrer et il m’a eu. Je pense que c’est un combat que j’aurais pu gagner », a analysé El Nahas après coup.

S’il avait atteint la grande finale, le Canadien aurait affronté le Géorgien Illia Sulamanidze, le même adversaire qu’il avait battu à ce Grand Chelem en 2021.

« Ça aurait été cool de refaire ça. À Paris, j’avais aussi perdu en demi-finale, alors je vais devoir trouver une solution pour ne pas trop réfléchir, gagner et passer en finale. »

Sulamanidze a remporté l’or face à Batkhuyag en grande finale. L’autre médaille de bronze est allée au Brésilien Rafael Buzacarini.

Chez les moins de 90 kg, Louis Krieber Gagnon a terminé le tournoi avec une victoire et une défaite. Le Québécois a entrepris son parcours en l’emportant grâce à un waza-ari face à Anarbek Ishenbaev, du Kirghizistan, puis a perdu contre le champion olympique des Jeux de Tokyo, le Géorgien Lasha Bekauri.

Un peu plus tard, Bekauri a eu le dessus sur son compatriote Luka Maisuradze en grande finale. Le Cubain Ivan Felipe Silva Morales et la Japonais Goki Tajima ont tous les deux mérité une médaille de bronze.

Les podiums chez les moins de 81 kg et les plus de 100 kg

De l’or et du bronze au tournoi international de Brême

Plusieurs judokas canadiens de moins de 21 ans étaient aussi en action dimanche, du côté de Brême, en Allemagne.

Jumber Meladze a volé la vedette à cette compétition. Il a signé six victoires en autant de combats pour rafler la médaille d’or des moins de 81 kg Pour y arriver, Meladze a disposé du Néerlandais Joshua de Lange en grande finale.

Également des moins de 81 kg, Carter Althouse, Faniry Michael Andriamanana et Tigran Kryvytskyi n’ont pas réussi à trouver le chemin de la victoire.

L’autre médaille canadienne du jour a été remportée par John Jr Messe A Bessong chez les plus de 100 kg. Le Québécois et champion du monde en titre chez les cadets a cumulé une fiche de trois victoires et une défaite pour monter sur la troisième marche du podium.

Frederic De Cardaillac et Vincent Roberge-Poitras ont tous les deux signé deux victoires et une défaite chez les moins de 66 kg, alors que leurs compatriotes Fahd Fithane, Troy Gallant et Norbert Peter Andras ont été limités à un combat.

Dans le tableau des moins de 73 kg, Olivier Gagnon a cumulé une fiche de deux victoires et un revers. Munkhjin Batdorj a quant à lui conclu avec une victoire et une défaite. Dans la même division de poids, Artem Neyolov, Jeremie Ngombi et Lasha Tsatsalashvili ont tous été éliminés à leur premier duel dimanche.

Daniil Kremerman a été le seul Canadien à atteindre le repêchage des moins de 60 kg, concluant avec une fiche de trois victoires et deux défaites. Victor Dessureault a gagné deux duels et en a perdu un.

Vincent Nepton, Denis Neyolov, Luke Thomson et Raphael Gaanan ont tous perdu leur premier combat dans cette catégorie. Matys Rainville a connu un sort similaire du côté des moins de 100 kg

Finalement, trois Canadiens étaient en action chez les moins de 90 kg Alec Garand en est ressorti avec deux victoires et une défaite, Michael Akbashev a gagné son premier face-à-face avant de perdre le second, puis Oleksandr Kaplin a été vaincu à son premier combat.