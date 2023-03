Face à un adversaire « plus coriace que prévu », Simon Kean a été capable de triompher grâce à un K.-O. jeudi soir, en demi-finale du gala Mbilli-Gongora au Casino de Montréal.

Kean (23-1, 22 K.-O.) a envoyé son rival, Eric Molina (29-9, 21 K.-O.), au tapis lors du 7e round avant que l’arbitre Yvon Goulet ne mette fin au débat.

« Il s’est montré plus coriace que je l’aurais pensé, a-t-il expliqué. C’était un bon challenge. »

Molina a réussi à connecter sur de nombreux coups et a fait réagir la foule largement favorable au Trifluvien. Ce n’était que de la poudre aux yeux, a estimé Kean.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Eric Molina et Simon Kean

« Je n’ai pas été ébranlé une fois. Les coups peuvent sembler pires qu’ils le sont vraiment », a noté Kean, complètement vidé et détrempé après le combat.

Kean a cependant concédé avoir eu besoin de montrer des « couilles » pour l’emporter.

Celui qui a été encouragé par la foule tout au long du duel avait également un message pour ses détracteurs.

« Pour ceux qui pensaient que j’étais fini, je veux leur dire que ça fait juste commencer. J’ai justement un contrat avec Top Rank à annoncer sous peu. »

C’était une sorte de retour dans le ring pour Kean, qui n’avait pas réellement boxé depuis un an.

Pour sa part, Molina a confirmé lundi que ce combat allait être son chant du cygne. L’Américain a donc terminé sa carrière avec un quatrième revers par K.-O. à ses six derniers duels.

Des K.-O. pour tous

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Steve Claggett et Rafael Guzman Lugo

En sous-carte, le Calgarien Steve Claggett (34-7-2, 24 K.-O.) et son adversaire Rafael Guzman Lugo (26-3-2, 16 K.-O.) ont livré un furieux combat que le Canadien a ultimement remporté. Le coin de Lugo a abandonné au 7e round.

« Ce qui est plaisant, c’est que mon adversaire est venu ici pour donner un spectacle, pour gagner, a résumé Claggett, qui a réussi plusieurs bonnes combinaisons. Il ne s’est pas simplement recroquevillé. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Luis Santana et Francisco Arturo Ramirez Martinez

Luis Santana (9-0, 3 K.-O.) a livré un furieux combat pour s’imposer par K.-O. technique contre Francisco Arturo Ramirez Martinez (11-5, 6 K.-O.). En fait, l’athlète de Saint-Michel n’a eu besoin que de deux rounds et demi pour que son rival jette la serviette.

Les Québécoises en vedette

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Leïla Beaudoin et Laura Avendano Mondragon

Dans l’un des combats les plus âprement disputés de la soirée, Leïla Beaudoin (9-0, 1 K.-O.) a préservé sa fiche parfaite grâce à un gain par décision unanime contre Laura Avendan Mondragon (6-1, 2 K.-O.). La native de Rivière-du-Loup a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de la foule et s’est fait encourager par elle tout au long du combat.

Après le combat, Beaudoin a affirmé ne pas avoir été dérangée par le changement de poids. La veille, lors de la pesée officielle, sa rivale a fait osciller la balance à 136,6 lb, soit 6,6 lb de plus que la limite prévue de 130 lb. La Québécoise a accepté de remonter la barre à 140 lb même si elle avait respecté la limite.

« Tu crois que je pèse combien en ce moment ? a-t-elle lancé après le combat. Hier soir après le souper, j’étais à 143,7 lb. […] On le savait que même si c’était à 140 lb, ce n’était pas dangereux pour moi. »

Même si sa fiche commence à être reluisante et qu’elle se trouve dans le top 10 de la World Boxing Association (9e mondiale), elle n’ose pas s’emballer.

« Si un combat du Championnat du monde arrive en 2024, on verra, mais je ne veux pas brûler les étapes. Je dois prendre les combats un à la fois », a noté Beaudoin.

La vedette montante de la boxe québécoise Wilkens Mathieu (2-0, 1 K.-O.) s’est butée à un adversaire surprenamment redoutable en José González Saldana (1-3-1). Le natif de Québec de 18 ans été méthodique afin de soutirer la victoire par décision unanime.

Le Colombien Jhon Orobio (1-0, 1 K.-O.) n’a pas déçu lors de son premier combat professionnel. Le nouveau poulain de Marc Ramsay a signé une victoire par K.-O. technique au premier round contre Alejandro Medina de la Rosa (2-2, 2 K.-O.).

En lever de rideau, la Québécoise Vanessa Lepage-Joanisse (4-1, 1 K.-O.) a réussi son retour dans le ring. La pugiliste de Saint-André-Avellin ne s’était pas battue depuis plus de cinq ans, mais cela ne l’a pas empêchée de prendre la mesure de Princess Hairston (2-2-1, 2 K.-O.) par décision unanime chez les poids mi-lourds. Son dernier combat était un revers lors d’un combat de championnat du monde chez les poids lourds.

« Je me sentais tellement bien, a relaté Lepage-Joanisse. Normalement, dans le couloir, je me sentais stressée, mais pas aujourd’hui. Je me sens bien. Je me sentais chez nous. »

La Montréalaise d’adoption Mary Spencer devait également se battre lors du gala, mais une blessure à une main survenue lundi matin a forcé l’annulation de son combat.