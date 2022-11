(Manchester) Chic robe noire, talons hauts, chevelure blonde soigneusement coiffée. Veste de jeans, kangourou noir, souliers de course.

Simon Drouin La Presse

Les tenues respectives de Marie-Ève Dicaire et Natasha Jonas contrastaient en cette conférence de presse où les deux boxeuses se sont rencontrées pour la première fois de leur vie, jeudi après-midi, à Manchester.

Les deux rivales, qui se disputeront le titre unifié de championne mondiale des 154 lb, samedi soir, partageaient cependant une caractéristique, soit une presque incapacité de réprimer leur fracassant sourire.

À la demande du photographe officiel, elles y sont parvenues pendant quelques secondes à l’occasion du traditionnel face-à-face précédant un combat. Ceintures pendues à l’avant-bras (Dicaire) ou sur les deux épaules (Jonas), sans cligner des yeux, les deux femmes ont échangé quelques mots avant que la Britannique tende la main droite pour serrer la pince de son opposante, gauchère comme elle.

« On est deux filles qui avons beaucoup de respect l’une pour l’autre », a souligné Dicaire à la fin de sa ronde d’entrevues.

« On est deux combattantes. Ce respect, ce sourire mutuel, on sait donc qu’il va s’effacer lorsque la cloche va sonner. On est deux passionnées qui tripent sur notre sport et qui apprécient l’occasion de vivre ce moment-là au AO Arena. Mais elle ne sait pas dans quoi elle s’est embarquée parce que samedi soir, toute cette énergie, c’est là qu’elle va porter fruit. »

PHOTO LAWRENCE LUSTIG, FOURNIE PAR BOXXER Natasha Jonas et Marie-Ève Dicaire

Jonas assure le contraire. La tenante des titres WBC et WBO prend Marie-Ève Dicaire au sérieux et affirme s’être préparée en conséquence pour ce quatrième combat chez les super-mi-moyennes. Elle considère la Canadienne comme « une grande menace » et son « principal problème » dans cette catégorie de poids après un début de carrière professionnelle chez les plus légères.

« Je sais qu’elle est une 154 livres bien établie, a lancé Jonas (12-2-1, 8 K. -0.). Elle est costaude, forte, peut boxer tant sur le pied avant que le pied arrière. On a fait nos devoirs autant qu’elle. On s’est préparés pour avoir une réponse à chacune des meilleures versions d’elle-même. »

L’évènement médiatique s’est déroulé au Love Factory, grande salle culturelle multifonctionnelle située dans un secteur un peu glauque, mais en pleine revitalisation au nord de la cité industrielle anglaise.

En y pénétrant à midi trente, Dicaire a rapidement noté que l’écran géant installé derrière la scène diffusait en boucle des images de Jonas sur le ring et à la maison avec Mela, sa fille de 6 ans. Rien sur elle, l’autre finaliste de la soirée.

Elle a donc glissé à l’oreille de son entraîneur qu’avoir su, ils auraient fourni des vidéos d’elle en action. Il a parié cinq dollars qu’elle n’oserait pas en faire mention en conférence de presse.

Malgré son tempérament frondeur, elle a perdu. « Ils étaient trop gentils, a souri Dicaire. Je ne voulais pas casser leur momentum. C’est correct. On est chez elle, on le savait. Ça fait un peu partie du défi et c’est la raison pour laquelle je suis contente de vivre ça. C’est le genre de défi qui m’énergise, me donne du carburant. »

Jonas croit qu’elle pourrait être surprise de l’accueil que lui réserveront les quelque 10 000 spectateurs attendus, moins sa fille, qui l’encouragera de la maison à Liverpool.

« Pour l’adversaire, cela peut être assez intimidant, a décrit la Britannique de 38 ans. C’est une grande arène, une grande scène. Ils sont bruyants, ça devient tapageur et ça peut parfois sembler un peu hostile. […] En même temps, elle vient ici sans rien à perdre. Elle a une excellente occasion de gâter ma fête. Tu dois donc saisir ta chance. »

PHOTO LAWRENCE LUSTIG, FOURNIE PAR BOXXER Natasha Jonas

Sans être une surprise, la différence de poids et de taille entre les pugilistes était frappante, et pas seulement à cause des talons hauts.

« Êtes-vous en train de dire que je suis grasse ? » a répondu Dicaire, toujours le mot pour rire, à l’animateur.

« Je suis une 154 lb naturelle ; on sait donc que j’ai l’avantage du poids et de la grandeur. Natasha est une combattante intelligente. Elle fera certains ajustements. Ce n’est pas son premier affrontement à 154 lb, on ne tient donc rien pour acquis. On a fait nos devoirs et travaillé dans le gym avec des gauchers. […]. Mais assurément, on sait que je suis plus costaude et plus forte. On va en tirer avantage. »

Le raisonnement inverse aurait étonné Joe Gallagher, l’entraîneur de Jonas. Il a néanmoins rappelé que sa protégée avait commencé sa carrière amateur chez les 154 lb, avant de descendre de catégorie jusqu’aux 132 lb, catégorie dans laquelle elle a concouru aux Championnats du monde (médaille de bronze) et aux Jeux olympiques de Londres en 2012 (défaite en quart de finale).

« Je comprends que c’est très facile pour eux de parler du poids, mais le talent remporte des combats et les deux filles sont très talentueuses, a contrebalancé le coach. C’est un duel très serré à nos yeux. »

PHOTO LAWRENCE LUSTIG, FOURNIE PAR BOXXER Natasha Jonas et Marie-Ève Dicaire

Gallagher a mentionné que les deux adversaires précédentes de Jonas, la Suédoise Patricia Berghult et l’Uruguayenne Chris Namus, avaient aussi invoqué l’avantage du poids avant de s’incliner de façon nette. « C’est la taille du cœur de la bagarreuse [qui compte] et non la taille de la bagarreuse. »

Au-delà des différences physiques, l’entraîneur de Manchester estime que le facteur déterminant dans l’issue de l’affrontement sera la longue période d’inactivité de Dicaire (18-1, 1 K. -O.), qui ne s’est pas battue depuis sa victoire par arrêt de l’arbitre contre la Mexicaine Cynthia Lozano, le 17 décembre, au Centre Bell.

« Elle dit que ça lui a permis de se reposer, mais comme un footballeur en ce moment, [Erling] Haaland, de Manchester City, quand tu es chaud, tu es chaud (18 buts en 12 matchs, NDLR). Si tu es un footballeur sur le banc pendant un an et qu’on te demande de sauter sur le terrain, c’est difficile de se mettre en marche. Tasha est une boxeuse qui brûle et qui est en forme à l’heure actuelle. C’est ce qui fera la différence. »

Cet argument n’a pas de quoi refroidir Dicaire, même si elle mesurera à une rivale qui en sera à sa quatrième bagarre en 12 mois.

« Avec tout ce qu’on a fait comme entraînement, je ne peux pas être rouillée, a répliqué la boxeuse de Saint-Eustache. Je répète que ce repos a été bénéfique. Ça m’a permis de soigner des blessures, de m’ennuyer de la boxe et de ne pas tomber en mode pilote automatique. Pour nous, ce n’est qu’un avantage d’avoir pris ce pas de recul. »

À 36 ans, Marie-Ève Dicaire s’apprête à vivre un rêve de petite fille. Ainsi qu’elle l’a raconté en français à la fin de la conférence de presse, elle se sent comme l’enfant qui décrit ses propres exploits dans la Ligue nationale de hockey, se figurant les accomplir réellement un jour.

« Toute ma vie, c’est ce que j’ai voulu réaliser. Je suis une fille d’action. On a donc mis toutes les pièces du puzzle ensemble pour concrétiser ce grand rêve. Depuis qu’on est arrivés, je vis chaque instant à fond. La fin que j’ai imaginée est tellement joyeuse. J’espère que vous serez là pour la regarder samedi. »

À part les quelques Québécois dans la salle, à peu près personne n’a compris la nature précise de ces paroles. Mais tout le monde en a saisi le sens.