(Manchester) Entre ses entraînements et ses obligations liées à la promotion, Marie-Ève Dicaire ne se tourne pas les pouces dans sa chambre.

Envoyé spécial Simon Drouin La Presse

Son entourage, composé de ses entraîneurs Stéphane Harnois et Samuel Décarie-Drolet, de son préparateur physique et conjoint Marc-André Wilson et d’Alexandra Croft, promotrice du Groupe Yvon Michel (GYM), s’organise pour s’assurer qu’elle reste détendue.

Le lendemain de son arrivée à Manchester, le groupe s’est offert une sortie dans un jeu d’évasion. Le thème : Alcatraz. Contrairement à Clint Eastwood dans le film L’évadé d’Alcatraz, personne n’a réussi à percer les derniers secrets de la célèbre prison de San Francisco.

Mardi, la joyeuse bande s’est rendue dans une cage de frappeurs de… cricket. Selon ses camarades, après le karaté et la boxe, Dicaire ne fera pas de troisième carrière dans ce sport qui serait né en Angleterre.

« Autant on pousse dans le ring pour qu’elle soit la meilleure possible, autant on veut qu’elle ait le plus de fun à l’extérieur, a expliqué Décarie-Drolet. On ne veut pas que ce soit lourd pour elle. On veut que ce soit motivant. Au fil du temps, on s’est rendu compte que c’est une recette qui fonctionnait bien avec Marie-Ève. »

PHOTO FOURNIE PAR SAMUEL DÉCARIE-DROLET Marie-Ève Dicaire

Après avoir vécu deux années et demie entrecoupées de blessures aux côtes, à un genou et à un tendon d’Achille, Dicaire se sent enfin en parfaite santé au moment de se mesurer à Natasha Jonas pour l’unification des titres chez les 154 lb.

« On a vraiment poussé la machine et au bout du compte, ça m’a bien plus hypothéquée qu’autre chose », a-t-elle noté au sujet de cette période qui l’a menée à sa seule défaite, face à l’Américaine Claressa Shields, et à sa dernière victoire, en décembre, contre Cynthia Lozano.

Physiquement, Wilson assure que sa protégée est dans la forme de sa vie. « Elle pourrait facilement faire 25-30 rounds », a affirmé celui qui fait chambre à part pour le séjour anglais.