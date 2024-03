La délégation québécoise a tourné la dernière page du calendrier de la saison de saut en ski acrobatique, dimanche, à Almaty, au Kazakhstan. Malgré le brouillard qui a eu raison des finales, Marion Thénault a remporté la médaille d’or en plus de monter sur la troisième marche du podium au classement final de la Coupe du monde.

india lafond Sportcom

Fidèle à ses habitudes, la Sherbrookoise a, dès le départ, joué ses cartes les plus fortes sur le tremplin kazakh. Elle a exécuté le saut avec le plus haut degré de difficulté lors des qualifications (3,525), chose qu’elle est loin d’avoir regrettée.

« Cette année, j’ai gagné la qualification dans toutes les Coupes du monde auxquelles j’ai participé et après, en finale, c’est souvent là que je ne performais pas. Aujourd’hui [dimanche], ç’a vraiment payé de gagner la qualification et c’est là qu’on voit que c’est utile puis que ça m’apporte quelque chose de prendre des risques en qualifications, donc j’étais vraiment contente », a mentionné Thénault, maintenant forte de 10 podiums en Coupe du monde.

Son pointage de 94,11 en début de journée aura finalement été suffisant pour l’emporter puisque les finales ont été annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques. La skieuse québécoise a devancé l’Australienne Danielle Scott (87,25) qui elle, a remporté le classement cumulatif et la Chinoise Fanyu Kong (82,21).

L’athlète de 22 ans était quatrième au classement cumulatif avant sa sortie du jour. « J’ai manqué une Coupe du monde quand j’étais blessée, donc c’était quand même difficile pour moi de rester au sommet. Je devais battre une fille dans le top 3 avec qui j’avais 27 points d’écart [la Chinoise Meiting Chen], donc c’était significatif et je devais faire un podium aujourd’hui pour être dans le top 3. »

Ça fait quelques années que je ne suis pas trop loin du globe de cristal, donc l’an prochain, c’est mon année. Marion Thénault

L’Américaine Winter Vinecki a remporté l’argent dans ce classement final.

Une saison « rocambolesque »

Médaillée d’or à la Coupe du monde de Ruka, Thénault a été forcée de prendre une pause d’un mois et demi en raison d’une chute à l’entraînement, en décembre. « Après, je suis revenue, ç’a été super difficile, mais je suis montée sur le podium à Québec avec une troisième place et là, je finis avec une première. »

Après avoir manqué la Coupe du monde en Chine, la skieuse qui compte maintenant quatre victoires à son palmarès en Coupe du monde a repris le circuit à Deer Valley avant d’être médaillée de bronze à Lac-Beauport.

« Mon moment fort de la saison, je pense que c’est quand j’ai refait le saut [à l’entraînement] sur lequel j’étais tombée. C’est le triple que je voulais compétitionner aujourd’hui, en finale. Quand je l’ai refait pour la première fois, à Québec il y a trois semaines, je pense que c’est le moment où j’ai été le plus fière de toute ma saison. Au-delà des podiums et des résultats, ça signifiait beaucoup pour moi », a-t-elle mentionné.

En entrevue avec Sportcom, Marion Thénault a ajouté que ce n’était que partie remise pour la saison prochaine.

« Mon approche a changé par rapport à mes sauts et à la compétition. J’ai beaucoup appris de cette saison-là et j’ai quand même terminé troisième, donc le résultat final est le même, mais le parcours a été totalement différent. Je suis vraiment contente d’avoir eu ces épreuves-là cette année parce que j’ai vraiment appris et je pense que ça va me rendre plus forte pour l’an prochain. »

Une finale qui aurait mis de l’avant quatre Québécois

Dimanche, du côté des hommes, Lewis Irving, qui était monté sur la troisième marche du podium à Ruka en début de saison, a eu le meilleur résultat canadien en terminant huitième (106,79) à 13 points du vainqueur chinois Guangpu Qi (119,91), qui a aussi remporté le classement cumulatif.

Le Chinois Guochen Wang (115,93) a été décoré d’argent et l’Américain Christopher Lillis (114,16) a remporté le bronze. Le Suisse Pirmin Werner a terminé deuxième du classement final à 140 points du globe de cristal, devant Christopher Lillis.

Les Québécois Pierre-Olivier Côté (9e), Émile Nadeau (10e), médaillé de bronze à Lac-Beauport, Alexandre Duchaine (11e), décoré d’or à Deer Valley, auraient tous passé en finale si les conditions météorologiques avaient joué en leur faveur.

Victor Primeau a quant à lui pris la 13e place, un résultat qui aurait été insuffisant pour avancer en finale.