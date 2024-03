Mikaël Kingsbury a célébré sa 150e participation en Coupe du monde samedi en étant impérial pour une deuxième journée de suite, survolant les duels de la Coupe du monde d’Almaty, au Kazakhstan.

India Lafond Sportcom

Médaillé d’or à l’épreuve individuelle la veille, le « Roi des bosses » a ajouté une 89e victoire à son palmarès déjà bien impressionnant. « J’avais vraiment un bon sentiment. Dès que j’ai fait ma ronde de 32, je savais que j’allais être difficile à battre aujourd’hui », a mentionné l’athlète de Deux-Montagnes, en visioconférence.

Après avoir échappé de peu le globe de cristal en individuel vendredi, Kingsbury s’est assuré samedi de remporter celui des duels et celui du classement général. « J’ai tout fait pour lui mettre de la pression [à Ikuma Horishima] et aller chercher le globe en simple vendredi. Ça a passé proche, mais aujourd’hui, le fait d’avoir tout concrétisé, c’est spécial. Ce sont les numéros 25 et 26 qui rentreront à la maison. »

Le Québécois détient une avance de 228 points sur Horishima au classement des bosses en parallèle, puis de 218 points au classement cumulatif des deux épreuves.

Et en plus de ramener de nouvelles breloques chez lui, Kingsbury est devenu le skieur masculin cumulant le plus de départs dans l’histoire du circuit de la Coupe du monde en bosses.

C’est un gros milestone. C’est maintenant moi qui ai le plus d’expérience en Coupe du monde de l’histoire. C’est un record dont je suis vraiment fier parce que c’est moi qui ai réussi à durer le plus longtemps dans ce sport-là. Mikaël Kingsbury

Après des victoires contre le trio d’Américains Cole McDonald, Nick Page et Landon Wendler, qui a complété le podium, la grande finale l’a opposé à Pavel Kolmakov, du Kazakhstan. Le vent et l’ombre étaient au rendez-vous à l’occasion de cette dernière descente, mais Kingsbury est resté bien stable contrairement à son adversaire qui n’a pas réussi à compléter sa descente.

De son côté, Julien Viel a obtenu le deuxième meilleur résultat canadien chez les hommes avec une sixième place. Il s’est arrêté en quarts de finale contre le futur médaillé de bronze. La dernière fois où il avait fait mieux cette saison, c’était en décembre à l’Alpe d’Huez, en France, où il avait terminé au 5e rang dans cette même épreuve.

Leurs coéquipiers Gabriel Dufresne et Elliot Vaillancourt étaient également en action, samedi. Ils se sont classés 18e et 30e.

Seule représentante québécoise dans le tableau féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert a répété le même scénario qu’à l’épreuve individuelle la veille en prenant le 18e rang. L’épreuve féminine a été remportée par l’Australienne Jakara Anthony devant les Américaines Jaelin Kauf et Olivia Giaccio.

Maintenant que l’étape kazakhe est terminée, le prochain et dernier rendez-vous du circuit de la Coupe du monde aux bosses en parallèle sera disputé en Italie, à Chiesa in Valmalenco, le 16 mars prochain.

« Pour moi, c’est une épreuve un peu bonbon, mais je vais quand même tout faire pour aller gagner. Mes parents vont venir me rejoindre en Italie, donc ça va juste être agréable d’être avec eux qui ont été là longtemps », a conclu Kingsbury.