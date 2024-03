Décoré d’or au Kazakhstan, Mikaël Kingsbury a fait tout en son pouvoir pour rafler le globe de cristal en simple vendredi, mais le Japonais Ikuma Horishima s’est bien défendu. En finissant deuxième de la Coupe du monde d’Almaty, il a cumulé suffisamment de points pour demeurer au sommet du classement général, juste devant le « Roi des bosses ».

Sportcom

En début de journée, Kingsbury accusait un retard de 30 points sur son rival japonais au classement général de l’épreuve individuelle. Même s’il signait la 88e victoire de sa carrière vendredi, il devait voir Horishima terminer troisième, au mieux, pour mettre la main sur un 25e globe de cristal.

L’affrontement entre Mikaël Kingsbury et Ikuma Horishima a été très serré à Almaty. En fait, les deux compétiteurs « skiaient dans une classe à part » depuis le début de la semaine à l’entraînement, selon le Québécois.

Avant-dernier à s’élancer lors de la super finale, il a obtenu une note de 84,89 points pour prendre la tête. La médaille d’or ainsi que le globe de cristal allaient donc se jouer à la descente suivante, comme l’espérait l’athlète de Deux-Montagnes.

J’ai réussi à placer le scénario que je m’étais mis en tête. Statistiquement parlant, c’est toujours mieux de partir en dernier, mais je voulais qu’il se qualifie premier pour partir avant lui et lui mettre de la pression. Mikaël Kingsbury

Tous les yeux étaient rivés sur Horishima, qui a finalement mérité 83,48 points. En décrochant la médaille d’argent, le Japonais a obtenu 80 points au classement de la Coupe du monde et a porté son total à 610 points. Son avance, dorénavant de 10 points sur le Québécois, a ainsi tenu le coup et lui a valu le premier globe de cristal de sa carrière. Le tout, à son 100e départ dans le circuit.

« J’ai géré ce que je pouvais gérer, contrôlé ce que je pouvais contrôler, a commenté Kingsbury. J’ai fait une bonne descente qui a mis la pression en haut et il a super bien répondu. C’est tout en son honneur d’avoir gardé la tête froide et d’être allé chercher l’argent. »

« Je savais que ça allait être vraiment difficile. Ikuma skiait pour gagner, mais surtout pour être sûr ne pas faire d’erreurs. »

L’Australien Matt Graham est monté sur la troisième marche du podium en raison de ses 80,81 points. Le Suédois Filip Gravenfors, quatrième du jour, a fini troisième du classement général en simple.

Une fin crève-cœur

Kingsbury a conclu la saison en simple avec sept médailles en huit épreuves, soit quatre d’or et trois de bronze. Son unique faux pas est survenu à la maison, à la Coupe du monde de Val Saint-Côme, lorsqu’une chute l’a relégué au 13e échelon.

Ikuma Horishima compte quant à lui trois médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. C’est en remportant l’étape disputée au Québec qu’il s’est emparé du dossard jaune.

« Pour ce qui est d’aujourd’hui (vendredi), je suis vraiment satisfait. C’est bitter sweet un peu quand on regarde les résultats de l’année. Je me suis tiré dans le pied à Val Saint-Côme, mais si on me classe deuxième à Waterville, c’est moi qui ai le globe », a indiqué Kingsbury, en référence à sa troisième place controversée de la fin janvier.

C’est ça le sport, c’est la beauté de la chose, mais des fois, c’est un peu crève-cœur. Mikaël Kingsbury

De son côté, Julien Viel a atteint la première finale vendredi et a pris le 11e rang. Elliot Vaillancourt a aussi passé les qualifications, mais n’a pu conclure sa seconde descente. Il s’est retrouvé au 16e rang du classement final. Gabriel Dufresne a quant à lui fini 22e.

Au classement général, Vaillancourt et Viel occupent respectivement les cinquième et huitième rangs. Louis-David Chalifoux termine 14e, tandis que Dufresne pointe en 26e place.

Laurianne Desmarais-Gilbert s’est classée 18e à l’épreuve féminine remportée par l’Australienne Jakara Anthony, devant les Américaines Alli Macuga et Hannah Soar.

Forte d’une septième victoire en huit sorties cette saison, Anthony a remporté le globe de cristal de la discipline. Desmarais-Gilbert se trouve au 19e rang.

La Coupe du monde d’Almaty reprendra samedi avec la présentation des bosses en parallèle. Deux globes de cristal sont toujours dans la mire de Mikaël Kingsbury, en tête des classements des duels et du cumulatif des deux épreuves. La course se poursuivra jusqu’à la Coupe du monde de Chiesa in Valmalenco, en Italie, le 16 mars prochain.