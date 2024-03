La première finale d’Aurélie Moisan en Coupe du monde aura eu lieu à sa première épreuve de slalom en parallèle dans le circuit. Après sept départs en slalom géant en parallèle, la planchiste de 19 ans a surpassé ses attentes terminant au 12e rang à la Coupe du monde de Winterberg, en Allemagne.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

La Québécoise navigue entre les Coupes NorAm, les Coupes européennes et les Coupes du monde depuis le début du calendrier. L’expérience qu’elle a cumulée dans les trois circuits l’a grandement fait progresser, au point où elle devra peut-être réviser ses objectifs, comme l’a démontré son résultat de samedi en slalom en parallèle.

« Honnêtement, c’est un but que je m’étais fixé pour la prochaine saison, pas pour celle-ci ! Je suis vraiment contente et fière de la manière dont ça s’est déroulé, a-t-elle confié à Sportcom. J’étais très stressée en début de journée et j’ai fait ma première descente sans avoir d’attentes. J’ai des départs en Coupe du monde, mais seulement en géant. Je ne savais pas exactement où je me situais en slalom. »

Lorsqu’elle a constaté qu’elle avait réalisé le septième temps du parcours rouge, soit 36,28 s, son point de vue a changé.

« J’ai vu que c’était peut-être possible d’atteindre les finales et que j’étais moins loin que je pensais ! » a raconté celle qui a réussi un temps de 37,23 s en deuxième manche.

Une fois rendue au premier tour éliminatoire, réservé aux seize meilleurs athlètes des qualifications, Aurélie Moisan s’est mesurée à Julie Zogg, de la Suisse, qui compte 33 podiums en 139 départs en Coupe du monde. Cette dernière a eu le dessus par 54 centièmes de seconde.

Zogg a été éliminée au tour suivant. La Tchèque Ester Ledecka a gagné l’or face à l’Autrichienne Sabine Schoeffmann en grande finale, tandis que l’Italienne Lucia Dalmasso a mérité le bronze.

« Je dois me faire confiance ! » a admis Moisan, qui avait également été surprise d’entamer la saison avec une médaille de bronze en Coupe européenne.

« J’ai tendance à douter, mais j’ai démontré que je suis capable d’avoir de bonnes performances en Coupe du monde. Je crois maintenant en mes capacités pour avoir de tels résultats. C’est vraiment fou comme saison ! »

Dimanche, Aurélie Moisan a participé à une première épreuve par équipe en Coupe du monde. Une belle occasion de vivre les sensations du circuit, selon la Québécoise, qui a coursé en compagnie d’Arnaud Gaudet, 18e de l’épreuve individuelle masculine de samedi.

Le duo canadien a pris le 14e échelon après avoir été éliminé en huitième de finale par les Allemands Ramona Theresia Hofmeister et Stefan Baumeister. Jules Lefebvre a également pris part à l’évènement en compagnie de l’Ontarienne Kaylie Buck. Ils ont terminé 18e.

Jules Lefebvre a terminé 30e du slalom en parallèle samedi, alors que Justin Carpentier a été disqualifié.

Aurélie Moisan prendra part à deux Coupes européennes cette semaine avant de se diriger les Championnats du monde juniors, prévus du 22 au 24 mars à Lachtal, en Autriche.