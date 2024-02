Meilleur fondeur canadien de la journée, Antoine Cyr s’est frotté à l’éventuel médaillé d’or du sprint libre samedi et a été stoppé aux quarts de finale à la Coupe du monde de Minneapolis.

Sportcom

Le skieur de Gatineau a d’abord signé le 29e temps des qualifications en début de journée. Il s’est ensuite retrouvé dans la même vague que le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et le Français Lucas Chanavat aux quarts de finale. Respectivement premier et troisième au classement général du sprint cette saison, ils ont mené la course et ont atteint les demi-finales devant Cyr et le Norvégien Paal Golberg.

Le Québécois a ainsi conclu au 19e rang de cette épreuve en raison de son chrono de 2 min 56,99 s.

Johannes Hoesflot Klaebo a remporté la médaille d’or un peu plus tard, sa sixième de la campagne. L’Italien Federico Pellegrino a suivi à 27 centièmes de seconde, alors le Norvégien Haavard Solaas Taugboel a pris le troisième rang (+1,21 seconde).

Olivier Léveillé, Léo Grandbois et Félix-Olivier Moreau ont terminé 41e, 55e et 70e des qualifications. Du côté féminin, Katherine Stewart-Jones a obtenu le meilleur résultat canadien en se classant 34e, tandis qu’Olivia Bouffard-Nesbitt n’a pas pris le départ.

Des épreuves de 10 km en style libre sont prévues dimanche à Minneapolis.