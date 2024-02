Patinage de vitesse courte piste Un doublé pour Félix Roussel et Jordan Pierre-Gilles au 1000 m

La dernière journée d’activités de la Coupe du monde de Dresden a une fois de plus permis aux patineurs québécois de briller. En plus du doublé canadien signé Félix Roussel et Jordan Pierre-Gilles au 500 m, le relais féminin a ajouté une sixième médaille à la récolte de l’unifolié en prenant le deuxième rang de la course ultime présentée en fermeture de l’évènement.