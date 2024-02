(Shanghai) Piper Gilles et Paul Poirier du Canada ont remporté leur premier titre de l’ISU, dimanche, remportant la médaille d’or en danse sur glace à l’évènement Quatre Continents.

Associated Press

Portés par de la musique de Wuthering Heights, les doubles médaillés de bronze des Mondiaux ont obtenu le niveau quatre pour leurs portés, voltes et pirouettes.

Ils ont récolté 128,87 points, pour un total de 214,36.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen, du Canada, ont terminé deuxièmes (207,54), tandis que Christina Carreira et Anthony Ponomarenko, des États-Unis, ont mérité le bronze avec 194,14.

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir remporté notre premier championnat ici, a déclaré Poirier. Maintenant, nous avons les championnats du monde à la maison. Nous allons travailler dur pour pouvoir y être encore meilleurs. »

Les Championnats du monde auront lieu à Montréal en mars.

Fournier Beaudry et Soerensen ont reçu le niveau quatre pour les portés et les pirouettes ainsi que pour leurs voltes, cheminant vers leur meilleure note de la saison en danse libre (125,52).

« Nous nous sentions vraiment libres et c’était super amusant de simplement performer, a dit Fournier Beaudry. Nous avons intensifié nos efforts cette semaine et nous aurons beaucoup de motivation [pour les Championnats du monde]. »

Carreira et Ponomarenko ont livré de solides portés et rotations mais Carreira a vacillé sur les voltes, se trouvant cinquièmes en danse libre, avec 116,67 points. Mais les médaillés de bronze de 2022 sont restés à la troisième place pour retrouver le podium des Quatre Continents, après deux années difficiles.

« La dernière fois que nous sommes montés sur le podium aux Quatre Continents, c’était il y a juste deux ans, mais beaucoup de choses se sont passées depuis, a déclaré Ponomarenko.

« Après ces championnats, j’ai subi une opération à la cheville et j’ai atteint des creux parmi les plus bas de ma vie. Donc être de retour ici et vivre ces deux années de croissance avec Christina et nos entraîneurs, c’est très significatif. »