(Shanghai) La Japonaise Mone Chiba a remporté vendredi le Championnat des quatre continents de patinage artistique disputé à Shanghai, une compétition à laquelle elle avait terminé à la troisième place l’an dernier lors de sa première participation.

Agence France-Presse

La patineuse de 18 ans a régné sur le programme libre et remporté un total de 143,88 points. Elle devance sur le podium sa compatriote Rinka Watanabe (134,95 points) et la Sud-Coréenne Kim Chae-yeon (134,91 points).

« C’est une grande joie et une grande excitation de gagner ce tournoi », a déclaré Mone Chiba qui a fait sensation sur la glace au son de la bande originale du film La légende du pianiste sur l’océan (The Legend of 1900).

Les Quatre Continents, une compétition regroupant des patineurs de tous les continents sauf l’Europe, constituent le dernier évènement majeur, avant les Championnats du monde le mois prochain à Montréal, au Canada.

Les Japonaises sont particulièrement performantes aux Quatre Continents.

Elles ont remporté l’immense majorité des éditions depuis le lancement de cette compétition en 1999.

L’an dernier avait été l’une des exceptions avec la victoire de la Sud-Coréenne Lee Hae-in, qui n’a pas réitéré l’exploit vendredi et fini à la 9e place.