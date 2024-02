Fidèle à ses habitudes, Laurent Dubreuil n’était pas passé par quatre chemins pour résumer ses attentes au 1000 mètres lors de la Coupe du monde de Québec, une course qualificative en vue des Championnats du monde qui auront lieu à Québec dans deux semaines.

« À la limite, si je ne me classe pas, je m’en fous », avait-il tranché jeudi. « Ce n’est pas un objectif pour moi. »

Le médaillé d’argent olympique sur la distance n’a pas réussi à être compétitif cette saison dans une épreuve qui a toujours été secondaire par rapport au 500 m, sa spécialité. La faute avant tout à une tendinite à un genou qui a stoppé sa préparation pendant deux mois l’été dernier.

Même Gregor Jelonek a eu droit à une réponse franche quand il a demandé à son protégé s’il était excité par cette première course la veille : « Pas vraiment ! » « Il est parti à rire, a précisé Dubreuil, mais je lui ai dit : “Inquiète-toi pas, je vais arriver sur la glace et donner ce que j’ai à donner.” Je suis quand même un professionnel ; je suis capable de me crinquer quand il le faut ! »

L’athlète de 31 ans venait de conclure le 1000 m en tête du groupe B, vendredi matin, en ouverture des trois jours de compétition au Centre de glaces Intact Assurance. « Battre trois Néerlandais dans le groupe B, c’est toujours très bon signe. Otterspeer a gagné une médaille en Coupe du monde cet automne. Il était dans le groupe B parce qu’il en a sauté quelques-uns, mais ce sont de bons patineurs. J’ai hâte de voir où ça va me situer par rapport au groupe A, mais c’est une très bonne course pour moi. »

Le favori local a parcouru les deux tours et demi en 1 min 08,93 pour devancer Otterspeer (+0,03), le Polonais Piotr Michalski (+0,48) ainsi que les Néerlandais Kai Verbij (+0,50) et Joep Wennemars (+0,53).

Dubreuil considère avoir réalisé son meilleur 1000 m de l’année. Sans penser pouvoir prétendre à une médaille à Calgary, il se réjouit surtout d’avoir confirmé son statut d’aspirant au Mondial sprint, qui aura lieu à Inzell, en Allemagne, en mars. Cette compétition bisannuelle couronne les plus rapides à l’issue de deux 500 m et de deux 1000 m.

« Au 500, je suis sur le podium presque à chaque course. Au 1000 m, il y a peut-être 10 gars qui vont me battre dans le groupe A – j’espère que ce sera moins – mais c’est un cumulatif très respectable. J’ai maintenant des chances, et je considère que la mission est accomplie pour le 1000. »

Le groupe A, réservé aux 20 meilleurs du circuit, sera présenté dans l’après-midi. Peu importe son chrono, Dubreuil ne peut aspirer à grimper au classement. L’athlète de Lévis s’est montré particulièrement satisfait de son avant-dernière courbe, pris à l’extérieur, à environ 300 m de l’arrivée.

« Je me suis senti fort comme l’an passé, comme aux Olympiques en fait, comme dans mes bons 1000 mètres. Depuis le début de l’année, je sentais que je cassais à la cloche [annonçant l’ultime tour]. Là, c’est comme si j’avais un virage de plus avant de vraiment sentir que je ne poussais plus. Retarder la “casse”, c’est sur ça qu’on travaille, dans le fond. C’est comme ça que tu peux finir plus fort. »

Son chrono de 27,5 sec sur la dernière boucle est source de satisfaction pour le Québécois, d’autant qu’il a fait jeu égal avec le jeune Wennemars, un spécialiste du 1500 m, et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’aspiration du patineur avec qui il était jumelé, puisqu’il l’avait déjà distancé.

Laurent Dubreuil a donc brisé la glace de façon métaphorique à l’occasion de la première Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée dans la capitale nationale depuis 1992. Deuxième au classement cumulatif du 500 m, il tentera d’améliorer son sort lors des deux dernières courses de la saison, qui auront lieu samedi et dimanche.

S’il ne considère pas le 1000 m comme une véritable préparation physique – « Là, c’est une belle petite envie de vomir et un mal de jambes assez intense ! » –, il tire des enseignements positifs en vue de la suite du week-end.

« Mon accélération était très bonne. 16,2 secs [à 200 m], c’est vraiment rapide pour moi au niveau de la mer. C’est excellent et c’est bon signe pour mon départ au 500 m. Puis juste me sentir à l’aise sur la glace. J’adore patiner ici, j’adore la glace à Québec. »

Même quand le cœur y est un peu moins.