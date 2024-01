Valérie Maltais et Laurent Dubreuil ont tous les deux été récompensés d’une médaille samedi à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste, à Salt Lake City. La première a remporté l’or à la poursuite par équipe avec Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, tandis que Dubreuil s’est frayé un chemin jusqu’à la deuxième marche du podium au 500 m.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Au lendemain de sa médaille de bronze obtenue au 3000 m, Valérie Maltais n’a pas mis beaucoup de temps avant de retourner sur le podium. Le trio qu’elle forme en compagnie d’Ivanie Blondin et d’Isabelle Weidemann a été dominant à la poursuite par équipe. Il a affiché un temps de 2 min 54,07 s et a disposé d’une avance de 1,44 seconde sur les Japonaises, médaillées d’argent. Les Américaines ont terminé troisièmes (+3,59 secondes).

« C’est vraiment un bon moment pour avoir un tel résultat avec les Championnats du monde qui arrivent très rapidement. C’était le fun de faire la poursuite aux Championnats des quatre continents et d’être de retour une semaine plus tard ! On a eu une meilleure exécution, mais on a encore des choses à améliorer », a mentionné Valérie Maltais à Sportcom.

En début de saison, les Canadiennes avaient mérité la médaille d’argent à Obihiro, au Japon.

Plusieurs semaines se sont écoulées par la suite avant que les trois championnes olympiques soient réunies à nouveau.

En fait, samedi, Weidemann effectuait son retour en Coupe du monde après avoir choisi de ne pas participer à celles disputées en Europe, cet automne. En son absence, c’est la Québécoise Béatrice Lamarche qui l’a remplacée et qui a aidé l’unifolié à décrocher l’argent en Pologne.

« Ça nous remet en piste et c’est un bon résultat, mais clairement, on n’est pas à notre meilleure forme en ce moment. Ça prouve qu’on est une équipe forte et qu’on travaille bien ensemble malgré tout. On peut être optimistes qu’on sera en mesure de bien faire aux mondiaux », a spécifié Maltais.

Un peu plus tôt, elle a abaissé son record personnel du 1500 m pour se classer dixième.

Elle a stoppé le chronomètre à 1 min 54,08 s, à 2,48 secondes de la médaillée d’or, la Japonaise Miho Takagi. Les Néerlandaises Antoinette Rijpma-De Jong (+0,44 seconde) et Joy Beune (+0,63 seconde) l’ont accompagnée sur le podium.

« Ça faisait longtemps que je voulais améliorer ma marque personnelle au 1500 m ! De le faire par plus d’une seconde, ça fait du bien. J’ai réussi à bien effectuer techniquement ce que je voulais travailler. »

Valérie Maltais conclura sa fin de semaine en prenant part au départ groupé, dimanche.

« La forme et ma technique sont revenues »

PHOTO CHRISTOPHER CREVELING, USA TODAY SPORTS Laurent Dubreuil

Ce fut ensuite au tour de Laurent Dubreuil de se démarquer sur l’anneau olympique de Salt Lake City. Il a patiné dans la dernière paire du 500 m masculin, quelques minutes après avoir vu l’Américain et champion du monde en titre Jordan Stolz inscrire un temps de 33,96 s.

Dubreuil a parcouru la distance en 34,05 s pour finir deuxième et le Japonais Yuma Murakami a mérité le bronze (+0,20 seconde).

« La forme et ma technique sont revenues », a souligné Laurent Dubreuil d’entrée de jeu, en faisant référence à son début de campagne plus ardu qu’à l’habitude.

« Je me sens en contrôle de mon patin et puissant sur la glace. Je me sens comme je me sentais dans les dernières saisons. »

Le Lévisien avait déjà reçu trois médailles sur 500 mètres depuis le début du calendrier en Coupe du monde, soit une d’or et deux d’argent. Il avait aussi remporté l’or en 34,19 s la semaine dernière aux Championnats des quatre continents qui ont aussi eu lieu à Salt Lake City.

Dubreuil a connu quelques difficultés cet automne et a momentanément cherché ses repères. Tout semble être rentré dans l’ordre, à en croire ses ajustements et ses plus récents résultats.

« C’est ce que j’aime de ma saison. L’an passé, je commençais à manquer un peu de jambes après les fêtes et j’avais l’objectif de ne pas arriver à mon sommet trop tôt cette fois. De finir fort après des moments difficiles, c’est motivant ! C’est gratifiant d’identifier des problèmes et de réussir à les corriger. »

Jordan Stolz connaît quant à lui une fin de semaine de rêve en Utah, devant ses partisans. L’Américain a été couronné vainqueur au 500 m, au 1000 m et au 1500 m.

« Ça va bien ses affaires ! Ce n’est pas évident d’avoir un départ explosif au 500 m après avoir gagné un 1500 m, mais s’il y a quelqu’un qui en est capable, c’est bien lui, a partagé Dubreuil. C’est un compétiteur féroce. Je patine contre un des meilleurs de tous les temps, peut-être le meilleur à en devenir dans l’histoire de notre sport. Je pourrai dire un jour que j’ai patiné contre lui. C’est comme dire que tu as joué au golf contre Tiger Woods ! »

Aussi en action, Antoine Gélinas-Beaulieu a patiné le 1500 m en 1 min 44,5 s samedi et s’est classé 15e. Le Chinois Ning Zhongyan (+0,91 seconde) et le Néerlandais Wesly Dijs (+1,90 seconde) ont suivi Jordan Stolz sur le podium.

Rose Laliberté-Roy a conclu au 15e rang du groupe B au 500 m, alors que Cédrick Brunet a fini 12e du groupe B masculin sur la même distance.