(Montréal) Ce n’est pas dans la joie que le Québécois Alexis Guimond est monté sur la troisième marche du podium à la Coupe du monde de ski para-alpin, à Veysonnaz. Insatisfait de ses descentes, il a eu de la difficulté à maîtriser le parcours suisse endommagé en raison des conditions météorologiques.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Le thermomètre dépassait les 5 degrés Celsius lundi et la piste du slalom géant en a écopé, aux dires du médaillé de bronze de la catégorie debout. Guimond a terminé sa première descente en 58,09 s et s’il dit avoir manqué d’agressivité en début de journée, il s’est ajusté en deuxième manche. Le nouveau tracé s’était toutefois détérioré et Guimond a affiché un temps de 58,52 s.

« La journée a été assez chaude, la neige a ramolli et ç’a donné des espaces raboteux sur le parcours. Des conditions vraiment difficiles et complexes », a raconté Alexis Guimond à Sportcom.

« Mon approche était moins agressive qu’à l’habitude. Je poussais moins dans la section du haut et j’avais du mal à générer de la vitesse sur le plat. »

Son cumulatif de 1 min 56,61 s l’a placé au troisième rang à 4,37 secondes du vainqueur, le Suisse Robin Cuche. Le Français Arthur Bauchet a mérité la médaille d’argent, lui qui a fini à 27 centièmes de seconde du gagnant.

Il s’agit d’une sixième médaille en autant d’épreuves de Coupe du monde cette saison pour Alexis Guimond. Sa récolte compte une médaille d’or, deux d’argent et trois de bronze. Un deuxième slalom géant sera présenté mardi à Veysonnaz. Des courses en slalom et en super-G suivront plus tard cette semaine.

« Mes attentes sont encore hautes et je sais que je suis capable de me retrouver au sommet du podium, comme je l’ai fait plus tôt cette saison. Je vais donner un meilleur effort mardi et repousser mes limites », a-t-il conclu.