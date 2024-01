Marco Odermatt vient de l’arrière et remporte le slalom géant

(Schladming) Le champion olympique Marco Odermatt a effacé un retard de près d’une seconde pour remporter le slalom géant de la Coupe du monde de Schladming, en Autriche, mardi.

Associated Press

Odermatt occupait la 11e place après la première descente et il accusait un retard de 98 centièmes de seconde derrière le meneur Manuel Feller. Il a cependant présenté le meilleur temps de la deuxième descente pour prolonger à huit sa séquence de victoires dans cette discipline.

Feller est passé près de le dépasser, mais l’Autrichien a perdu 1,03 seconde sur Odermatt et il a franchi la ligne d’arrivée à cinq centièmes du vainqueur. Le Slovène Zan Kranjec a pris le troisième échelon, à 29 centièmes.

« Je sais que j’aurais déjà été rapide dans la première manche, mais j’ai simplement commis une erreur, a déclaré Odermatt. Je savais que je devais rester sur la ligne de course et de toujours pousser. La neige était difficile aujourd’hui, donc la tactique était de ne pas attaquer à fond. Il fallait vraiment skier proprement et j’y suis parvenu. »

Il s’agissait de la huitième victoire d’Odermatt cette saison et de sa 32e en carrière. C’était toutefois la première fois qu’il gagnait après être parti de la 11e position au terme de la première manche.

Odermatt est grimpé sur le podium lors de chacun des 22 derniers slaloms géants auxquels il a participé. Il a mené après la première manche dans 13 des 15 dernières courses.

Après 27 secondes lors de sa première descente, mardi, Odermatt a perdu l’équilibre sur son ski intérieur à la sortie d’un virage à gauche sur le parcours éclairé du Planai. Il a évité de peu la chute et il a réussi à franchir de peu la porte suivante avant de regagner du temps en réalisant le dernier secteur le plus rapide.

« Je suis resté dans la course avec beaucoup de chance, a dit Odermatt. Ce sont des conditions difficiles. Je pense que personne n’avait l’air parfait. C’est un peu humide, un peu glacé et glissant. Ce n’est certainement pas facile de trouver la bonne ligne. »

Feller a ravi le public local alors que l’Autrichien a devancé le coéquipier d’Odermatt, Loic Meillard, par 10 centièmes lors de la première descente. Meillard, qui a remporté la course l’année dernière alors qu’Odermatt se remettait d’un genou endolori, a chuté au cinquième rang, à égalité avec le Croate Filip Zubcic.

Henrik Kristoffersen, le champion du monde en 2019, était troisième après la première manche, alors que le Norvégien cherchait à obtenir sa première victoire en slalom géant depuis mars 2022. Il a cependant terminé neuvième à 1,26 seconde de la tête.

Seul Canadien à s’être qualifié pour la deuxième descente, Erik Read a conclu l’épreuve au 28e rang, à 5,59 secondes d’Odermatt.

Un slalom nocturne sur la même colline est prévu mercredi.