(Schladming) Linus Strasser est devenu le premier skieur allemand en 34 ans à remporter deux slaloms masculins consécutifs en Coupe du monde en triomphant lors d’une course nocturne mercredi, trois jours après avoir remporté le slalom de Kitzbühel.

Associated Press

Sous la pluie et devant 22 500 spectateurs, Strasser a conservé son avance dès la première manche en battant le Norvégien Timon Haugan par 0,28 seconde.

Le champion olympique et vainqueur de l’année dernière, Clément Noël, de la France, a fini troisième, à 1,02 du vainqueur.

« Deux très belles courses pour moi. Je me sentais déjà plutôt bien avant Kitzbühel, et j’ai gardé mon élan jusqu’à Schladming. Je suis super content », a déclaré Strasser, né à Munich, mais qui a grandi et appris à skier en Autriche. En piste, je garde les choses très simples en ce moment. C’est une des clés du succès. »

Le dernier Allemand à avoir remporté des slaloms consécutifs était Armin Bittner.

La deuxième de ses deux victoires, en janvier 1990, a aussi été acquise à Schladming.

Il y a deux ans, Strasser a également remporté la course nocturne annuelle pour sa troisième victoire en carrière, mais il n’a remporté une autre épreuve que le week-end dernier.

Strasser a dit s’être amélioré sur le plan mental ces derniers temps.

« Le ski de compétition c’est mental, ce que vous ressentez. En ce moment, c’est facile pour moi de me concentrer sur les choses importantes : juste sur mes tâches de skier, virage après virage, et de sortir le reste de ma tête, a t-il dit. Une victoire c’est toujours un moment, mais derrière ça, il y a beaucoup de travail acharné. C’est ce qui me rend fier. »

Cinquième mercredi, l’Autrichien Manuel Feller est resté en tête du classement du slalom, après avoir remporté trois des cinq épreuves précédentes. Il mène Strasser par 132 points.