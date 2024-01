(Kitzbühel) Le skieur allemand Linus Strasser a remporté dimanche un slalom de Coupe du monde lors des courses classiques du Hahnenkamm, signant ainsi sa première victoire en deux ans.

Associated Press

Strasser est remonté de la quatrième position en réalisant le meilleur temps en deuxième manche pour battre Kristoffer Jakobsen de 0,14 seconde.

Le Norvégien, portant le dossard 20, avait devancé les favoris d’avant-course pour mener la première manche.

Daniel Yule, qui a remporté la course l’année dernière et en 2020, a fini troisième, à 0,20 du gagnant.

« J’ai réussi », a déclaré Strasser, qui s’est agenouillé et a embrassé la neige après avoir gardé son avance.

Strasser est né à Munich mais a grandi à Kitzbühel.

« J’ai appris à skier ici, mes parents ont déménagé ici et j’ai fait ma première course ici. J’ai toujours rêvé de revenir en tant que skieur de Coupe du monde et de gagner en Coupe du monde », a-t-il dit.

Il s’agissait de la quatrième victoire de Strasser en Coupe du monde, mais la première depuis son triomphe lors d’une course nocturne à Schladming, au début de 2022.

L’Autrichien Manuel Feller a fini quatrième, lui qui mène le classement de la discipline après trois victoires en slalom cette saison.

Son pays était privé d’un podium en slalom pour la première fois cette saison.

Jakobsen n’avait pas terminé la première manche lors de ses trois slaloms précédents. Il a amorcé la saison en novembre en se classant 11e dans une autre station des Alpes autrichiennes, Gurgl.

Il s’agissait du troisième podium de Jakobsen en 85 départs en Coupe du monde, après avoir terminé deuxième et troisième dans deux slaloms en décembre 2021.

La Coupe du monde masculine reste en Autriche pour un slalom géant et un slalom, mardi et mercredi.