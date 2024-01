Coupe du monde de ski alpin Valérie Grenier se classe 11e en Slovaquie

Les meilleures géantistes ont affronté les conditions les plus bizarres de la saison en Coupe du monde de ski alpin, samedi, à Jasna, en Slovaquie. Valérie Grenier a connu une course en deux temps. Classée 22e après la manche initiale, l’athlète du club Mont-Tremblant a été la quatrième plus rapide de la seconde manche, ce qui lui a permis de conclure au 11e rang (+6,05 s).