Double médaillé en descente et en super-G jusqu’à maintenant, Alexis Guimond a profité du premier slalom géant de la saison en ski para-alpin pour obtenir une médaille d’argent dans la catégorie debout jeudi, à la Coupe du monde de Steinach am Brenner, en Autriche.

Le Gatinois a inscrit un temps de 1 min 10,38 s en première manche, puis de 1 min 10,37 à la deuxième. Il a conclu avec un cumulatif de 2 min 20,75 s, à 5,40 secondes du vainqueur, le Français Arthur Bauchet. Le Suisse Robin Cuche a terminé troisième (+7,97 secondes).

« La course d’aujourd’hui (jeudi) a été difficile. Le parcours était long et j’ai travaillé fort pour faire deux bonnes manches. J’ai glissé un peu sur la hanche dans la deuxième manche, mais je n’ai pas perdu trop de temps et j’ai réussi à conserver ma deuxième place », a partagé Alexis Guimond à Alpine Canada.

L’athlète de 24 ans compte désormais une médaille d’or, deux d’argent et deux de bronze après les premières épreuves en descente, en super-G et en slalom géant du calendrier. Il a conclu sur le podium à ses 11 dernières compétitions en Coupe du monde.

« C’est formidable de monter sur le podium pour la 11e fois d’affilée. J’évolue sur le circuit depuis quelques années maintenant et je pense que c’est un signe de maturité et d’expérience. Je suis vraiment heureux d’être constant et j’espère continuer ainsi », peut-on lire dans le communiqué de la fédération canadienne.

La Coupe du monde de Steinach am Brenner se terminera vendredi avec la présentation d’un autre slalom géant.