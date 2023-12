(Montréal) Deux épreuves de super-G debout ont été présentées mercredi à la Coupe du monde de Steinach am Brenner et Alexis Guimond est monté sur le podium à chacune d’elles. Médaillé de bronze en début de journée, le skieur para-alpin a tout laissé sur la piste autrichienne afin de signer sa première victoire de la saison par la suite.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Guimond n’avait pas remporté une épreuve de super-G en Coupe du monde depuis février 2018. Il avait alors triomphé en Colombie-Britannique avant de se diriger vers PyeongChang en prévision de ses premiers Jeux paralympiques.

Mercredi, il a stoppé le chrono à 1 min 7,20 s, ce qui lui a permis de devancer le Français Arthur Bauchet par 17 centièmes de seconde, puis le Suisse Robin Cuche par 33 centièmes.

Un peu plus tôt, le Québécois s’était classé troisième en raison d’un temps de 1 min 8,08 s (+0,46 seconde), derrière Cuche, médaillé d’or, et Bauchet (+0,08 seconde).

« Ma première course a été une bonne performance, mais je savais que je pouvais aller chercher un peu plus ! J’ai poussé et j’ai testé mes limites aujourd’hui (mercredi), ç’a été une belle bataille », a mentionné Alexis Guimond à Sportcom.

« Je suis arrivé ici avec l’intention de gagner, a-t-il poursuivi. Je suis très content de ma performance et de cette première victoire. Je n’ai rien laissé sur la piste ! »

La fin de semaine passée, le Gatinois a décroché le bronze en descente en ouverture du calendrier 2023-2024. Le lendemain, il a amélioré son résultat en obtenant l’argent, toujours en descente. Fort de ses quatre médailles récoltées en autant d’épreuves ce mois-ci, il se dit très motivé par le triomphe de mercredi et mise sur sa constance dans la lutte au globe de cristal.

« C’est important pour moi de me démarquer dans plusieurs épreuves. Mon objectif principal reste de simplement bien performer et d’offrir mon meilleur ski chaque course », a ajouté Guimond.

Après avoir obtenu cinq médailles de bronze l’an dernier, Alexis Guimond avait terminé la saison en force en remportant deux médailles d’or en Italie, mettant fin à une disette de cinq ans sans victoire en Coupe du monde.

« Ça me donne beaucoup de confiance de gagner aussi tôt cette année. Ça regarde bien ! On garde l’esprit positif et on va continuer de pousser pour la suite. »

Du côté féminin, Frédérique Turgeon n’a pas été en mesure de conclure sa première descente en super-G debout.

Elle s’est classée cinquième de la deuxième course du jour avec un temps de 1 min 15,95 s (+3,82 secondes). La Suédoise Ebba Aarsjoe l’a emporté deux fois plutôt qu’une, toujours devant les Françaises Marie Bochet et Aurélie Richard, dans l’ordre.

La Coupe du monde de Steinach am Brenner reprendra jeudi en slalom géant.