La saison dernière, Aurélie Moisan a eu la chance de participer à ses premières Coupes du monde en surf des neiges alpin à la toute fin de la campagne. Cette année, l’athlète de 18 ans n’a pas eu à attendre aussi longtemps avant de s’élancer en Coupe du monde, elle qui vient de prendre part aux deux premières épreuves de la saison.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Samedi, à Cortina d’Ampezzo, en Italie, Moisan a terminé au 24e échelon des qualifications du slalom géant en parallèle, à un peu plus de 2 secondes du top-16 donnant accès aux courses éliminatoires.

« Ç’a été difficile en début de journée. La fille à côté de moi est tombée dès le départ et j’ai été un peu déconcentrée pour la suite de la descente. La deuxième ronde a vraiment mieux été et je suis assez contente de ma journée », a raconté Moisan à Sportcom.

« Je suis principalement en Europe pour participer à des Coupes européennes, alors, de me retrouver en Coupe du monde, c’est vraiment de l’extra pour moi. Je ne veux pas me mettre de pression et je veux m’amuser », a-t-elle confié.

Du côté masculin, Arnaud Gaudet a obtenu le meilleur résultat chez les Québécois avec une 26e place. Jules Lefebvre a terminé 35e alors que Justin Carpentier a été disqualifié lors de sa première descente.

Poursuivre l’apprentissage

Lorsqu’elle s’est retrouvée au sommet de la piste en début de journée, Aurélie Moisan avoue avoir eu une petite pensée pour les prochains Jeux olympiques d’hiver qui seront présentés sur ce même parcours en 2026.

« Je suis pas mal certaine que tous les athlètes y ont pensé aujourd’hui (samedi). C’est un endroit mythique, c’est super beau et c’est spécial de penser qu’on va peut-être pouvoir revenir ici dans deux ans pour un évènement encore plus grandiose. »

Moisan avait pris le 23e rang du slalom géant en parallèle disputé jeudi à Carezza, aussi en Italie.

Avant de participer à ces deux Coupes du monde en sol italien cette semaine, la Québécoise avait fait un arrêt en Allemagne les 8 et 9 décembre afin d’amorcer sa saison avec deux courses dans le circuit des Coupes européennes, remportant d’ailleurs une médaille de bronze lors de sa première sortie.

L’équipe canadienne féminine de surf des neiges alpin compte dans ses rangs quelques vétéranes du circuit, dont l’Ontarienne Megan Farrell, Olympienne des Jeux de Pékin en 2022. Aurélie Moisan profite d’ailleurs de chaque moment passé avec elle pour apprendre au maximum.

« J’en apprends chaque jour. Megan est un modèle incroyable et j’ai eu la chance de m’entraîner avec elle durant l’été. Ça aide beaucoup d’avoir des filles comme elle à mes côtés, l’ambiance est vraiment bonne au sein de l’équipe, c’est extrêmement plaisant », a indiqué la Québécoise.

Moisan participera à d’autres Coupes européennes dès la semaine prochaine alors qu’elle sera en action pour deux épreuves de slalom en parallèle à Moninec, en Tchéquie. Elle reviendra ensuite au Québec pour se lancer dans le circuit nord-américain dès janvier.

« Je ne vais pas participer à la Coupe du monde de Davos la semaine prochaine pour pouvoir me concentrer sur les Coupes européennes. Il y a une Coupe du monde au Canada en février, c’est certain que je veux y participer et je vais tout donner ! Sinon, je vise évidemment d’autres podiums en Coupe européenne ou dans le Nor-Am », a-t-elle conclu.