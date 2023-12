Après avoir bouclé le top 3 en ouverture de la saison de ski para-alpin la veille, Alexis Guimond a une fois de plus brillé sur les pentes, décrochant une médaille d’argent en descente lors de la Coupe du monde de Saint-Moritz, en Suisse. Sa coéquipière Frédérique Turgeon a elle aussi laissé sa marque en remportant le bronze chez les femmes.

« Très belle manche de descente aujourd’hui (dimanche) ! J’avais de grandes ambitions et j’avais bien étudié le parcours. Tout au long de ma descente, j’avais beaucoup de vitesse et je n’ai pas hésité à prendre des risques pour essayer d’aller chercher la victoire. », a reconnu le Gatinois en s’exprimant sur sa performance.

On peut dire que ç’a été mission accomplie pour celui qui disait hier (samedi) vouloir rester dans le coup aujourd’hui pour améliorer son classement général de la saison le plus rapidement possible.

Avec un temps de 1 min 9,94 s, Guimond a terminé deuxième à seulement 1,59 seconde du vainqueur, le Suisse Robin Cuche, qui a aussi remporté l’or samedi. Le Français Jordan Broisin a complété le podium dimanche (+3,85 secondes).

« Une deuxième place, c’est un bon résultat et ça donne beaucoup de confiance pour la semaine prochaine ! Mon approche sera la même. Je veux rester agressif pour faire de bonnes performances », a reconnu le skieur de l’Outaouais.

Frédérique Turgeon repart avec une médaille de bronze au cou

Du côté féminin, Frédérique Turgeon a réussi à atteindre son objectif de percer le top 3 grâce à un chrono de 1 min 17,11 s. Elle a été devancée par les Françaises Marie Bochet (1 min 15,85 s) et Aurélie Richard (+0,05 seconde), respectivement première et deuxième au classement final.

Ravie de sa performance, mais sans plus, la skieuse de Candiac a confié : « Honnêtement, je me sentais encore mieux qu’hier ! Je suis vraiment contente de la façon dont j’ai skié. Mon approche était bonne et je me sentais forte. »

« Je ne dirais pas que je suis 100 % satisfaite non plus, parce que j’aimerais ça être première ! On va continuer de travailler là-dessus, mais ce n’est pas inatteignable. Je suis très encouragée ! » a ajouté celle qui a terminé quatrième de l’épreuve chez les femmes, samedi.

Les paraskieurs seront en action la semaine prochaine, à la Coupe du monde de ski para-alpin qui aura lieu en Autriche, à Steinach am Brenner.