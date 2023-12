(Val-D’isère) Jasmine Flury a remporté sa deuxième victoire en Coupe du monde, samedi, alors que la skieuse suisse a triomphé dans une course de descente.

Associated Press

Sofia Goggia s’est hissée en tête du classement de la discipline en l’absence de Mikaela Shiffrin.

Flury a eu 0,22 seconde d’avance sur sa compatriote Joana Haehlen et 0,24 seconde sur l’Autrichienne Cornelia Huetter.

La course a été retardée en raison d’une violente chute de la Canadienne Stefanie Fleckenstein.

La course a été interrompue pendant environ 20 minutes afin que la skieuse de Whistler puisse être soignée et amenée hors du parcours sur une civière, en route vers l’hôpital.

Fleckenstein a chuté en fin de tracé et hurlait de douleur en glissant à l’arrivée.

PHOTO GIOVANNI AULETTA, ASSOCIATED PRESS Stefanie Fleckenstein

La seule autre victoire de Flury en Coupe du monde était un super-G en Suisse il y a six ans. L’athlète de 30 ans a également triomphé en descente aux championnats du monde en février.

« Après le Championnat du monde, de maintenant gagner une course de Coupe du monde, ça m’enlève un peu de pression. Je suis vraiment très heureuse », a déclaré Flury.

« C’était une course folle, très délicate. La pente était un peu plus bosselée [que vendredi]. J’ai juste essayé d’appliquer une bonne pression sur le ski extérieur. »

Courant avec le dossard n° 6 et avec la plupart des favorites skiant après elle, il semblait peu probable que Flury reste en tête.

Finalement, aucune de ces favorites n’a accédé au podium.

Haehlen a terminé deuxième pour la troisième fois.

« C’est parfait, a dit la skieuse de 31 ans. Partager le podium avec Jasmine, c’est ce dont on rêve quand vous êtes jeune. »

Goggia a terminé quatrième, à 0,44 de Flury, après une erreur dans la deuxième partie du parcours.

Goggia est néanmoins passé en tête de la discipline. L’Italienne, qui a dominé le classement de la Coupe du monde de descente ces trois dernières saisons, compte 17 points de plus que Flury et 20 de plus que Huetter.

Shiffrin, qui a remporté l’autre descente cette saison, la semaine dernière, a 30 points de retard sur Goggia.

L’Américaine est sélective dans ses descentes, vu un programme de course et d’entraînement qui donne la priorité au slalom et au slalom géant.

Shiffrin est toujours en tête du classement général de la Coupe du monde où elle vise un sixième titre, ce qui égalerait un record.

Elle compte 163 points d’avance sur Federica Brignone, tandis que Lara Gut-Behrami se trouve 28 points derrière.

Un super-G est prévu dimanche à Val d’Isère.