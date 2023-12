Première victoire en plus d’un an pour Dominik Paris

(Selva Di Val Gardena) Dominik Paris est de retour. Le skieur italien a dominé une descente de Coupe du monde à Val Gardena, méritant ainsi sa première victoire depuis plus d’un an.

Associated Press

Pour l’Italie, c’était une première victoire à domicile dans la discipline depuis plus de 20 ans.

Âgé de 34 ans, Paris a souri largement après avoir franchi l’arrivée près d’une demi-seconde plus vite qu’Aleksander Aamodt Kilde.

Il a ensuite dû faire face à une longue attente comme leader.

Mais à mesure que de plus en plus de skieurs avaient de moins bons chronos, l’issue devenait de plus en plus probable et le sourire de Paris rayonnait encore plus.

« C’est une victoire très significative pour moi, a dit Paris. J’ai toujours eu du mal sur cette pente. J’ai fait des erreurs cette fois aussi, mais la journée d’entraînement et la descente de jeudi m’ont donné confiance.

« Ces dernières années, j’ai voulu en faire trop ici. Cette fois j’ai essayé d’être plus détendu, de faire la différence sur les sauts qui sont très longs. Mon temps a été une surprise, même pour moi. »

Paris a été le seul à réussir un temps inférieur à deux minutes.

Avec sa 18e victoire en Coupe du monde de descente, Paris a rejoint Stephan Eberharter en troisième place de l’histoire.

Seuls Franz Klammer (25) et Peter Müller (19) comptent plus de victoires en descente que Paris.

« Je vais essayer d’apporter cette énergie à Bormio, a déclaré Paris, en référence aux prochaines courses de vitesse.

Une descente et un super-G sont prévus les 28 et 29 décembre sur le Stelvio, où il a triomphé sept fois.

La plupart des victoires de Paris sont survenues avant qu’il se déchire le genou en chutant à l’entraînement, en janvier 2020.

Il a ensuite remporté trois courses mais sa dernière victoire est survenue en mars 2022 à Kvitfjell, en Norvège.

Depuis, Paris n’avait terminé qu’une seule fois sur le podium.

Il a terminé 11e dans une autre descente à Val Gardena jeudi, mais 55e dans un super-G vendredi.

« Je veux partager cette victoire avec toute l’équipe », a dit Paris.

Il a terminé avec 0,44 seconde d’avance sur Kilde.

L’Américain Bryce Bennett, victorieux jeudi, a terminé troisième, à 0,60 de Paris.

« Dominik est de retour à sa place, a déclaré Kilde. C’est un grand skieur. C’est vraiment plaisant pour les Italiens de remporter une victoire à domicile. »

Le Canadien James Crawford a terminé en cinquième place.

Des slaloms géants auront lieu à Alta Badia dimanche et lundi.