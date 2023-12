Il s’agissait d’une 24 e victoire en Coupe du monde pour Federica Brignone, faisant d’elle la skieuse italienne la plus titrée.

(Val d’Isère) Federica Brignone a dominé pour remporter un super-G de la Coupe du monde dimanche et réduire l’écart au classement général avec Mikaela Shiffrin, une des nombreuses skieuses de haut niveau à ne pas avoir terminé la course à Val d’Isère.

Brignone a battu Kajsa Vickhoff Lie de près d’une demi-seconde, terminant 0,44 devant la Norvégienne.

Brignone, victorieuse lors de deux slaloms géants à Mont-Tremblant, plus tôt ce mois-ci, a crié de joie lorsqu’elle a vu son temps à l’arrivée.

« Je dois être honnête, tout s’est bien passé pour moi. Même dans les parties où je n’étais peut-être pas à 100 % immédiatement, j’ai essayé de reprendre mon rythme et d’attaquer encore plus. C’était ma force aujourd’hui », a déclaré Brignone, qui n’a gagné qu’une seule course la saison dernière.

Il s’agissait d’une 24e victoire en Coupe du monde pour Brignone, faisant d’elle la skieuse italienne la plus titrée.

Elle a aussi créé une égalité avec Gustav Thöni au deuxième rang de l’histoire pour son pays derrière Alberto Tomba, qui a remporté 50 courses.

« Je ne regarde pas les records, je regarde comment je vais aujourd’hui ou récemment. Chaque course est une histoire en soi et pour le moment, chaque course de cette saison est fantastique à sa manière », a déclaré Brignone, qui a 33 ans.

Il s’agit du quatrième podium de Lie et de son premier en super-G depuis une autre deuxième place à Garmisch, en Allemagne, il y a presque trois ans.

« J’ai eu certains ennuis [plus tôt cette saison], a déclaré Lie. Je sais que je peux aller vite et j’ai été très en confiance, mais j’ai juste eu du mal à atteindre ce niveau pendant les courses. J’ai tout donné aujourd’hui et j’ai eu confiance en moi, donc je suis super contente. »

L’Italienne Sofia Goggia a terminé troisième, après avoir corrigé de façon impressionnante une erreur en début de tracé.

Goggia a remporté un super-G au début du mois.

Shiffrin n’a pas réussi à terminer après avoir raté une porte dans une section aveugle qui a causé problème à plusieurs athlètes.

La championne olympique Lara Gut-Behrami a aussi quitté la piste.

Près de la moitié des 58 skieuses n’ont pas réussi à terminer le parcours établi par l’un des entraîneurs italiens, Paolo Stefanini.

Shiffrin est toujours en tête du classement général de la Coupe du monde où elle vise un sixième titre, ce qui égalerait un record.

Cependant, l’Américaine a vu son avance réduite à 63 points devant la championne de 2020 Brignone, qui réalise son meilleur début de saison en carrière.

La prochaine compétition sera un slalom nocturne à Courchevel, jeudi.