PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

(La Villa, Italie) Le Suisse Marco Odermatt a complété le doublé en Coupe du monde de ski alpin masculin, lundi, après avoir enlevé les honneurs du slalom géant d’Alta Badia.

Associated Press

Odermatt avait triomphé la veille sur le même parcours. Il a ainsi enregistré sa sixième victoire consécutive en slalom géant.

« Deux journées formidables, a convenu Odermatt. C’est d’être ici et de pouvoir signer une autre victoire, dans les Dolomites, au crépuscule. »

Il s’agissait de la quatrième victoire d’Odermatt à Alta Badia – où Marcel Hirscher a établi le record avec six triomphes, entre 2013 et 2018 –, et de sa 27e en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Alberto Tomba a aussi signé quatre victoires en carrière sur la piste Gran Risa.

« C’est bien de faire partie de l’histoire du ski alpin », a noté Odermatt.

Le champion olympique et du monde en titre dans la discipline a profité du fait qu’il était le premier à s’élancer du portillon de départ pour produire une performance irréprochable sur la piste glacée et dénivelée de Gran Risa.

Odermatt a vaincu l’Autrichien Marco Schwarz par 1,05 seconde, et le Slovène Zan Kranjec par 1,22. Un autre skieur slovène, Filip Zubcic, qui s’était adjugé la deuxième place après la première manche à seulement 0,87 seconde d’Odermatt, a dû se contenter de la quatrième place au cumulatif.

Zubcic avait fini deuxième, derrière Odermatt, la veille.

Schwarz, qui prévoit participer à toutes les épreuves cette saison en Coupe du monde, est deuxième au classement général et à celui du slalom géant, derrière Odermatt. Il accuse un déficit de 92 points au classement général.

« J’espère que la lutte sera serrée pendant toute la saison », a admis Schwarz.

Pour sa part, Kranjec a abouti sur la troisième marche du podium à Alta Badia pour la cinquième fois de sa carrière.

Le Français Alexis Pinturault a complété le top-5, à 2,37 secondes.

James Crawford fut le meilleur skieur canadien en vertu de sa 22e position, à 5,15 secondes du Suisse.

Le skieur autrichien Stefan Brennsteiner a perdu le contrôle de ses planches en première manche et chuté lourdement dans le filet de sécurité en bordure de piste. Il a été quitte pour une sérieuse frousse.

Joan Verdu, qui est récemment devenu le premier représentant de la Principauté d’Andorre à se hisser sur le podium en Coupe du monde de ski alpin, a aussi éprouvé des ennuis et quitté les limites du parcours à mi-chemin.

Le volet masculin de la Coupe du monde de ski alpin se poursuivra vendredi, avec la tenue d’un slalom en soirée à Madonna Di Campiglio.