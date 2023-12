Les gagnants de la médaille d’argent, les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, les champions allemands Nikita Volodin et Minerva Fabienne Hase et les Canadiens en bronze Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps

Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps en bronze et « en dessous des attentes »

(Montréal) Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps sont montés sur la troisième marche du podium de la compétition en couple de la Finale des Grands Prix de patinage artistique de l’ISU, vendredi, à Pékin. La paire a obtenu une note de 133,08 à son programme libre, bon pour un total de 204,30 points.

Cette troisième place avait des allures de déception pour le duo québécois qui avait remporté l’or aux Grands Prix du Canada et de Chine plus tôt cet automne.

« Nous savons que c’est assez en dessous des attentes. Nous sommes arrivés ici en tant que première équipe avec 10 points devant les autres. Nos pointages demeurent compétitifs, malgré des erreurs faites à de gros éléments. Si nous pouvons être plus propres, nous savons que nos notes seront plus élevées », a commenté Stellato-Dudek.

La lutte pour la médaille d’or a été serrée et ce sont les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin (206,43) qui ont été couronnés devant les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (205,88). L’autre couple canadien formé de Lia Pereira et Trennt Michaud (185,16) s’est classé sixième.

Après le programme court de jeudi, Stellato-Dudek et Deschamps étaient provisoirement deuxièmes, devant les Italiens avec une avance de 0,92 point.

Stellato-Dudek a dédramatisé les choses quelques instants plus tard en lançant à la blague : « Mes attentes sont plus élevées que n’importe qui, alors je suis un mauvais exemple ! »

Deschamps, lui, était moins incisif dans ses commentaires après la compétition. « Nous avons pu mettre en place ce que nous avons travaillé à la maison avant de venir ici. Oui, certaines choses étaient plus difficiles, mais nous restons fiers de notre compétition en général. »

Classement final de l’épreuve en couple Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (Allemagne) 206,43 points Sara Conti/Niccolo Macii (Italie) 205,88 Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (Canada) 204,30 Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (Hongrie) 192,02 Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Italie) 188,85 Lia Pereira/Trennt Michaud (Canada) 185,16

Le duo sera de retour en Chine, plus précisément à Shanghai, à la fin janvier, afin de prendre part aux Championnats des quatre continents.

Toujours vendredi, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen, de même que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, étaient de la danse rythmique en danse sur glace. À l’image de leurs coéquipiers en couple, les deux duos n’ont pas réalisé une prestation à la hauteur de leurs attentes.

Fournier Beaudry et Soerensen sont provisoirement cinquièmes avec 74,82 points à cette compétition où les Américains Madison Chock et Evan Bates (89,15) sont les meneurs. Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier (85,17) sont troisièmes, tandis que Lajoie et Lagha (74,74) pointent au sixième rang.

« C’est vraiment décevant, mais c’est comme ça. Je ne me sentais pas à mon mieux et je n’ai pas fait les choses correctement. Ça arrive. Nous avons donné tout ce que nous avions et nous n’avions rien à perdre », a laissé tomber Soerensen.

La déception était moindre chez l’autre duo québécois.

« C’est un pointage qui est vraiment bas pour nous, mais c’est notre première finale des Grands Prix. Même s’il n’y a donc pas d’attentes, reste que c’était assez stressant pour nous deux. C’est correct, car nous gagnons de l’expérience », a soutenu Marjorie Lajoie.

« On est juste contents d’être ici et on ne se soucie pas trop du résultat », a ajouté Lagha en conclusion.

Les danseurs et danseuses sur glace seront de la deuxième partie du concours, la danse libre, samedi.

La Finale des Grands Prix est réservée aux six meilleurs athlètes ou duos de chaque catégorie.