Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps

Maxime Deschamps et sa partenaire 2 es chez les couples

(Pékin) Le Québécois Maxime Deschamps et sa partenaire Deanna Stellato-Dudek se sont emparés du deuxième rang chez les couples après le programme court, jeudi, à la finale du Grand Prix de patinage artistique de l’ISU.

Associated Press

Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, et sa partenaire ont obtenu 71,22 points pour leur routine, étant uniquement devancés par les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin.

Ceux-ci ont ainsi poursuivi leur impressionnante première saison ensemble, récoltant 72,56 points pour leur performance. Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii ont pris la troisième place à 70,30 points, tandis que l’autre tandem canadien inscrit dans cette compétition, celui de Lia Pereira et Trennt Michaud, a fini au sixième et dernier échelon à 61,78.

Les couples seront soumis au programme libre, vendredi.

Par ailleurs, Ilia Malinin a retenu l’attention jeudi en réussissant un quadruple axel, en route vers le premier rang du programme court masculin.

L’Américain, qui fut le premier patineur à réaliser quatre vrilles et demie en compétition l’an dernier, a aussi réalisé une combinaison quadruple lutz-triple boucle piqué et un triple axel pour un pointage cumulatif de 106,90.

Le Japonais Shoma Uno, double champion du monde, a suivi en deuxième place à 106,02 après avoir réussi deux sauts quadruples, tandis que son compatriote, Yuma Kagiyama, a pris le troisième rang à 103,72. Aucun Canadien n’a pris part à cette compétition.

La compétition masculine se terminera avec le programme libre samedi.