Les classements n’ont pas bougé en danse sur glace à la Finale des Grands Prix de patinage artistique de l’ISU, samedi, à Pékin. Au terme de la danse libre, les duos québécois de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen (195,57) et celui de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (193,63) ont ainsi conclu aux cinquième et sixième rangs, respectivement.

Sportcom

Leurs compatriotes Piper Gilles et Paul Poirier ont totalisé 213,58 points et ont été médaillés de bronze à la fin de la compétition.

Provisoirement en tête au terme de la danse rythmique, les Américains Madison Chock et Evan Bates ont remporté l’or avec un cumulatif de 221,61, tandis que les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri ont fini deuxièmes avec 215,51 points.

« Il y a des fois où c’est plus difficile que d’autres. J’ai eu beaucoup de difficulté à m’ajuster à l’horaire, j’ai mal dormi et la fatigue m’a rattrapé », a laissé tomber Soerensen en faisant référence au décalage horaire. Il avait aussi mentionné ne pas se sentir au sommet de sa forme après la danse rythmique de vendredi.

« Nous avons fait de petits changements depuis le Grand Prix en Finlande. […] Nous avons eu une excellente préparation pour cette finale des Grands Prix et ça n’a pas tourné comme nous le voulions, mais ça fait partie du jeu », a-t-il ajouté.

Le duo qu’il forme avec Laurence Fournier Beaudry avait décroché deux médailles d’argent en Grand Prix cet automne, en France et en Finlande.

« Nous prenons ça comme une répétition générale pour les Championnats des quatre continents qui seront aussi en Chine [à la fin janvier]. Les Championnats du monde seront à la maison [à Montréal], alors nous n’aurons pas de problèmes de décalage horaire », a souligné Fournier Beaudry en riant.

Marjorie Lajoie et Zachary Lagua, également doubles médaillés d’argent cette saison, en étaient quant à eux à une première présence en Finale des Grands Prix.

« C’était beaucoup mieux qu’hier [vendredi], même si hier ce n’était pas la catastrophe. Aujourd’hui, nous avons donné ce que nous avions, alors c’est une belle façon de conclure », a indiqué Lajoie.

Les patineurs artistiques profiteront d’une semaine de congé avant de reprendre l’entraînement en préparation pour les Championnats canadiens prévus à Calgary, du 8 au 14 janvier.