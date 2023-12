Coupe du monde de ski cross Brittany Phelan atteint la grande finale à Val Thorens

(Montréal) Encore mercredi, Brittany Phelan ignorait si sa blessure à un genou allait lui faire manquer les premières courses éliminatoires de la saison en ski cross. Elle a eu le feu vert en soirée et a démontré qu’elle était bel et bien prête moins de 24 heures plus tard, atteignant la grande finale de la Coupe du monde de Val Thorens, en France.