(Montréal) « Le meilleur est à venir », avait mentionné Mikaël Kingsbury, la fin de semaine dernière, après sa troisième place à la première Coupe du monde des bosses de la saison. Le skieur a tenu parole vendredi et a remporté l’or à Idre Fjäll, en Suède. Ce gain lui permet d’endosser le maillot jaune de meneur au classement cumulatif du circuit.

Mathieu Laberge Sportcom

Fidèle à son habitude, l’athlète de Deux-Montagnes a relevé le niveau de son ski après chaque ronde et il a conclu la compétition avec 85,02 points, loin devant son plus proche rival, l’Américain Nick Page (79,55). Le bronze est allé au Suédois Filip Gravenfors (79,53).

Le champion olympique de 2018 a décidé d’être intelligent en grande finale en se servant de sa précieuse expérience de 14 années dans le circuit international pour jouer ses cartes à la perfection. Rebondir tout de suite, c’est ce qu’il avait convenu avec son préparateur mental Jean-François Ménard après sa troisième place de samedi dernier.

« J’ai vu en finale 1 que ça payait de rester propre. Une fois en super finale, les pointages étaient bas et les gars poussaient beaucoup. En ayant la chance de partir dernier, j’ai entendu tous les scores et il fallait juste rester smart et super propre au milieu », a commenté Kingsbury en visioconférence. « J’avais un bon feeling, la porte était ouverte et j’ai sauté sur l’occasion. Je suis content que cela ait payé et je suis vraiment satisfait ! »

Kingsbury est demeuré modeste dans ses célébrations après avoir franchi la ligne d’arrivée.

« On ne sait jamais. Cette année, c’est un petit peu plus difficile de lire ce que veulent les juges. Je savais que j’avais fait quelque chose de bon, car c’était meilleur qu’en finale 1 », a poursuivi celui qui détient désormais 81 victoires en Coupe du monde. Il s’agit néanmoins du tout premier triomphe de sa carrière en simple en sol suédois.

« J’ai juste été un petit peu plus rapide et j’aimais mieux attendre mon pointage. […] Ceux qui étaient devant moi au classement cumulatif, Walter (Wallberg) et Ikuma (Horishima), finissent quatrième et sixième, alors c’est bon d’aller chercher des points dans ces moments-là. »

Louis-David Chalifoux a impressionné avec une septième place, ratant le couperet de la grande finale par seulement un rang. L’athlète de 21 ans qui compte moins de dix départs en Coupe du monde dans sa carrière a du même coup amélioré son meilleur résultat, lui qui avait déjà obtenu deux dixièmes places.

Julien Viel, Elliot Vaillancourt et Gabriel Dufresne ont respectivement fini 15e, 19e et 25e, tandis que la seule Québécoise inscrite, Laurianne Desmarais-Gilbert, a conclu au 18e rang de l’épreuve féminine.

La première compétition des bosses en parallèle aura lieu samedi au même endroit.